Май традиционно богат на важные даты и праздники, среди которых много довольно интересных и необычных.
Читайте такжеВыходные на Пасху 2021: когда и сколько дней отдыха будет в УкраинеТак, в первый день мая 2021 года будет отмечаться День труда. Он подарит украинцам дополнительный день для отдыха. Продолжит праздничный уик-энд Пасха, которая в этом году приходится на 2 мая.
Конечно же, ежегодно в мае празднуется День Победы, который также является официальным выходным днем.
Кроме того, в третий месяц весны будет, в частности, День матери и Всемирный день медицинских сестер. А в конце мая украинская столица будет отмечать свой праздник - День Киева.
Основные праздники и памятные даты мая 2021
- 1 мая - День труда
- 2 мая - Пасха
- 3 мая - Всемирный день свободы печати (прессы)
- 7 мая - День радио
- 8-9 мая - Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны
- 8 мая - Международный день Красного Креста
- 9 мая - День Победы, День матери, День Европы (международный)
- 12 мая - Всемирный день медицинских сестер
- 15 мая - Международный день семей, День Европы (украинский), День науки
- 16 мая - День памяти жертв политических репрессий, День молодежных и детских общественных организаций, Всеукраинский день работников культуры, Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа
- 17 мая - Всемирный день электросвязи и информационного общества
- 18 мая - Международный день музеев
- 19 мая - Международный день борьбы с гепатитами
- 20 мая - День банковских работников, Всемирный день метролога
- 21 мая - Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития
- 22 мая - Международный день биологического разнообразия
- 23 мая - Праздник Героев
- 24 мая - День славянской письменности и культуры
- 25 мая - День филолога
- 25-31 мая - Неделя солидарности с народами несамоуправляемых территорий
- 29 мая - Международный день миротворцев ООН, День работников издательств, полиграфии и книгораспространения
- 30 мая - День химика, День Киева
- 31 мая - Всемирный день без табака
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