Праздники в мае 2021 года / фото ua.depositphotos.com

Май традиционно богат на важные даты и праздники, среди которых много довольно интересных и необычных.

Читайте такжеВыходные на Пасху 2021: когда и сколько дней отдыха будет в УкраинеТак, в первый день мая 2021 года будет отмечаться День труда. Он подарит украинцам дополнительный день для отдыха. Продолжит праздничный уик-энд Пасха, которая в этом году приходится на 2 мая.

Конечно же, ежегодно в мае празднуется День Победы, который также является официальным выходным днем.

Кроме того, в третий месяц весны будет, в частности, День матери и Всемирный день медицинских сестер. А в конце мая украинская столица будет отмечать свой праздник - День Киева.

Основные праздники и памятные даты мая 2021

  • 1 мая - День труда
  • 2 мая  - Пасха
  • 3 мая  - Всемирный день свободы печати (прессы)
  • 7 мая - День радио
  • 8-9 мая - Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны
  • 8 мая - Международный день Красного Креста
  • 9 мая - День Победы, День матери, День Европы (международный)
  • 12 мая - Всемирный день медицинских сестер
  • 15 мая - Международный день семей, День Европы (украинский), День науки
Праздничные даты в мае 2021 года / фото УНИАН
  • 16 мая - День памяти жертв политических репрессий, День молодежных и детских общественных организаций, Всеукраинский день работников культуры, Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа
  • 17 мая - Всемирный день электросвязи и информационного общества
  • 18 мая - Международный день музеев
  • 19 мая - Международный день борьбы с гепатитами
  • 20 мая - День банковских работников, Всемирный день метролога
  • 21 мая - Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития
  • 22 мая - Международный день биологического разнообразия
  • 23 мая - Праздник Героев
  • 24 мая - День славянской письменности и культуры
  • 25 мая - День филолога
  • 25-31 мая - Неделя солидарности с народами несамоуправляемых территорий
  • 29 мая - Международный день миротворцев ООН, День работников издательств, полиграфии и книгораспространения
  • 30 мая - День химика, День Киева
  • 31 мая - Всемирный день без табака
Календарь праздничных дней на май 2021 / фото kalendari.co.ua

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Автор: Алина Вишневская