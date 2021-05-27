Первый месяц лета богат на различные праздники, некоторые из них отмечаются в Украине на государственном уровне.

Первый месяц лета насыщен разнообразными праздничными днями и знаковыми событиями. Есть среди них как очень известные, так и малоизвестные.

Читайте такжеДень Киева 2021: дата праздника, история и интересные факты о столицеТак, первый день лета, как всегда, посвящается защите детей. Однако в этот же день отмечается и другой праздник, который также имеет отношение к семье. Речь идет о Всемирном дне родителей.

Также в июне будет праздноваться Международный день друзей, День молодежи и День отца. А Украина будет отмечать День Конституции, который является официальным выходным днем.

Среди религиозных праздников в этот летний месяц можно выделить Вознесение и Троицу. Кроме того, на июнь приходится еще множество других знаковых праздников.

Основные праздники и памятные даты июня 2021

1 июня - Всемирный день родителей, День защиты детей

- Всемирный день родителей, День защиты детей 4 июня - Международный день невинных детей - жертв агрессии, День хозяйственных судов

- Международный день невинных детей - жертв агрессии, День хозяйственных судов 5 июня - Всемирный день охраны окружающей среды

- Всемирный день охраны окружающей среды 6 июня - День работников водного хозяйства, День работников местной промышленности, День журналиста

- День работников водного хозяйства, День работников местной промышленности, День журналиста 8 июня - Всемирный день океанов, Международный день домохозяйки и домохозяина

- Всемирный день океанов, Международный день домохозяйки и домохозяина 9 июня - Международный день друзей

- Международный день друзей 10 июня - Вознесение Господне

- Вознесение Господне 12 июня - Всемирный день борьбы с детским трудом, День работников фондового рынка Украины

13 июня - День работников легкой промышленности, День освобождения Мариуполя от российских оккупантов

- День работников легкой промышленности, День освобождения Мариуполя от российских оккупантов 14 июня - Всемирный день донора

- Всемирный день донора 15 июня - День защиты пожилых людей

- День защиты пожилых людей 16 июня - Международный день семейных денежных переводов

- Международный день семейных денежных переводов 17 июня - Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой

- Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой 18 июня - День участкового инспектора полиции

- День участкового инспектора полиции 19 июня - День фермера Украины, Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта

- День фермера Украины, Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта 20 июня - День медицинского работника, Всемирный день беженцев, День отца, Троица

- День медицинского работника, Всемирный день беженцев, День отца, Троица 21 июня - День летнего солнцестояния

- День летнего солнцестояния 22 июня - День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине

- День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине 23 июня - День государственной службы ООН, День государственной службы Украины

- День государственной службы ООН, День государственной службы Украины 25 июня - День таможенной службы Украины, День таможенника Украины, Международный день моряка

- День таможенной службы Украины, День таможенника Украины, Международный день моряка 26 июня - Международный день в поддержку жертв пыток, Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота

- Международный день в поддержку жертв пыток, Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота 27 июня - День молодежи, Всемирный день рыболовства

- День молодежи, Всемирный день рыболовства 28 июня - День Конституции Украины

- День Конституции Украины 29 июня - Международный день тропиков

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Автор: Алина Вишневская