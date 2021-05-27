Праздники в июне 2021 года / фото ua.depositphotos.com

Первый месяц лета насыщен разнообразными праздничными днями и знаковыми событиями. Есть среди них как очень известные, так и малоизвестные.

Читайте такжеДень Киева 2021: дата праздника, история и интересные факты о столицеТак, первый день лета, как всегда, посвящается защите детей. Однако в этот же день отмечается и другой праздник, который также имеет отношение к семье. Речь идет о Всемирном дне родителей.

Также в июне будет праздноваться Международный день друзей, День молодежи и День отца. А Украина будет отмечать День Конституции, который является официальным выходным днем.

Среди религиозных праздников в этот летний месяц можно выделить Вознесение и Троицу. Кроме того, на июнь приходится еще множество других знаковых праздников.

Основные праздники и памятные даты июня 2021

  • 1 июня - Всемирный день родителей, День защиты детей
  • 4 июня - Международный день невинных детей - жертв агрессии, День хозяйственных судов
  • 5 июня - Всемирный день охраны окружающей среды
  • 6 июня - День работников водного хозяйства, День работников местной промышленности, День журналиста
  • 8 июня - Всемирный день океанов, Международный день домохозяйки и домохозяина
  • 9 июня - Международный день друзей
  • 10 июня - Вознесение Господне
  • 12 июня - Всемирный день борьбы с детским трудом, День работников фондового рынка Украины
Праздничные дни в июне 2021 года / фото ua.depositphotos.com
  • 13 июня - День работников легкой промышленности, День освобождения Мариуполя от российских оккупантов
  • 14 июня - Всемирный день донора
  • 15 июня - День защиты пожилых людей
  • 16 июня - Международный день семейных денежных переводов
  • 17 июня - Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой
  • 18 июня - День участкового инспектора полиции
  • 19 июня - День фермера Украины, Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта
  • 20 июня - День медицинского работника, Всемирный день беженцев, День отца, Троица
  • 21 июня - День летнего солнцестояния
  • 22 июня - День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине
  • 23 июня - День государственной службы ООН, День государственной службы Украины
  • 25 июня - День таможенной службы Украины, День таможенника Украины, Международный день моряка
  • 26 июня - Международный день в поддержку жертв пыток, Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота
  • 27 июня - День молодежи, Всемирный день рыболовства
  • 28 июня - День Конституции Украины
  • 29 июня - Международный день тропиков
Календарь праздничных дней на июнь 2021 / фото kalendari.co.ua

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Автор: Алина Вишневская