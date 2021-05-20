Ежегодно вначале лета отмечают праздник самые маленькие обитатели планеты.

Ежегодно в мире и в Украине отмечается радостный праздник, посвященным жизням самых маленьких жителей страны. Международный день защиты детей призван привлечь внимание к детским проблемам и правам, и напоминает нам, что даже самые маленькие жизни очень важны. Традиционно в этот день родители радуют мальчиков и девочек подарками и интересным досугом. Дети также имеют хороший повод для веселья, ведь праздник совпадает с началом школьных каникул.

Когда празднуется День защиты детей

Международный день защиты детей отмечается 1 июня в первый день весны. Украина в этот день также отмечается государственный праздник - День защиты детей в Украине.

1 июня - не единственный "детский" праздник в году. Всемирный день ребенка отмечается 20 ноября, а в первое воскресенье апреля отмечается День белых детей в честь детей, зачатых с помощью искусственного оплодотворения.

История детского праздника

Читайте такжеДень летнего солнцестояния 2021: что означает, когда приходится, история и традицииГодом зарождения праздника считается 1949-ый. На сессии Международной демократической федерации женщин в Париже было решено учредить праздник, посвященный защите прав детей. Со следующего года более 50 стран мира отметили новый праздник. В Украине праздник установлен президентом в 1998 году.

Миллионы детей по всему миру страдают от голода, насилия, бедности, отсутствия доступного образования и последствий войны. В более развитых странах дети сталкиваются с непониманием со стороны родителей, трудностями в общении, травлей в коллективе. Праздник призван обратить внимание общества на проблемы молодежи.

Как празднуется День защиты детей

Ежегодно в этот день проводятся ярмарки, фестивали, выставки и различные развлекательные мероприятия. Также проводятся акции и митинги по защите детских прав и против абортов. Родители могут посетить одно из мероприятий вместе с виновниками торжества, порадовать их подарком.

Волонтеры в День защиты детей посещают детские дома и помогают детям, лишившимся родительской любви. В эту дату проводятся благотворительные сборы для детей с инвалидностью и тяжелыми заболеваниями, встречи с чиновниками и различными организациями.

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Автор: Екатерина Пулатова