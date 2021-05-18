В этом году Украина будет отмечать 25-ю годовщину Конституции.

День Конституции Украины - один из главных праздников нашего государства. Она, как известно, является Основным законом государства и имеет наивысшую юридическую силу.

Когда День Конституции 2021: дата и выходные

Праздник Дня украинской Конституции имеет фиксированную дату и каждый год отмечается 28 июня. Конечно же, он является официальным выходным днем.

В 2021 году День Конституции приходится на понедельник. Таким образом, благодаря данному государственному празднику украинцы получат три дня подряд для отдыха – с 26 до 28 июня.

День Конституции: история праздника

Читайте такжеДень родителей 2021: какого числа отмечается, история и значениеОсновной закон государства был принят в ночь на 28 июня 1996 года. Народные депутаты почти сутки работали над проектом, оставаясь в сессионном зале без перерывов. Этому важному событию предшествовали 6 лет тяжелого труда, консультаций, дебатов и договоренностей.

"Есть Конституция!",- такими словами тогдашний председатель Верховной Рады Александр Мороз известил о принятии Основного закона. Произошло это голосами 315 народных избранников.

В преамбуле, то есть вступительной части, отмечается, что Рада приняла Конституцию от имени украинского народа – граждан Украины всех национальностей.

Поэтому в день принятия Основного закона и празднуется День Конституции.

Интересные факты о Конституции Украины

28 июня – День Конституции Украины – единственный государственный праздник, закрепленный в самом Основном законе нашего государства.

Президент Украины приносит присягу на верность народу, положив руку на Конституцию и Пересопницкое Евангелие.

Начиная с 1990 года и до принятия Основного закона, было предложено 15 проектов Конституции Украины. Острейшие дискуссии шли вокруг вопросов распределения полномочий между ветвями власти, государственной символики, частной собственности, статуса Крыма и русского языка.

Президент Украины Леонид Кучма не присутствовал на заседании парламента, однако прибыл в сессионный зал за несколько минут до окончательного принятия.

В 2011 году была презентована первая миниатюрная Конституция Украины –книга размером 2х3 см. Она содержит 160 страниц, а каждая буква не больше 1 мм. Весит книга всего 15 г. Художник-график Игорь Степанов потратил на ее создание около двух месяцев.

В 2019 году в сети Интернет появилась электронная Конституция Украины для детей в виде комиксов. Ее авторами стали братья Капрановы, а художником – Александр Костенко.

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Автор: Алина Вишневская