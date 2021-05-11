Вознесение Господне - один из 12 главных христианских праздников. Его отмечают как православные, так и католики.
Когда Вознесение 2021
Читайте такжеЦерковные праздники в мае 2021: православный календарь на месяцДата Вознесения Господня не является постоянной, ведь напрямую зависит от Пасхи. Праздник отмечается на 40-й день после Светлого Христова Воскресения и всегда приходится на четверг.
В 2021 году христиане восточного обряда отмечали Пасху 2 мая, соответственно, Вознесение будет праздноваться 10 июня.
Вместо этого христиане западного обряда встретят Вознесение 13 мая.
История праздника Вознесения
Праздник Вознесения имеет большое значение для верующих, поскольку установлен в честь вознесения Иисуса Христа на небо.
Как рассказывается в Евангелии, после воскресения Иисус Христос не раз являлся своим ученикам, укрепляя их веру и готовя к сошествию на них Святого Духа.
В день же вознесения, то есть на сороковой день после своего воскресения, Иисус предстал перед апостолами в Иерусалиме на горе Елеон. Он благословил их и – как был, во плоти – вознесся на небо.
К ученикам Иисуса Христа явились два ангела и возвестили, что когда-то он вернется на Землю, чтобы судить живых и мертвых.
Как принято отмечать Вознесение
Праздник Вознесения – один из центральных праздников всего христианского мира. Во всех храмах в этот день проводятся торжественные службы, поэтому верующие стараются посетить церковь и уделить время молитве.
Поскольку праздник приходится на четверг, поста в этот день нет – можно употреблять любую пищу, а также заниматься привычными делами.
По традиции в этот день паломники посещают гору Элеон, чтобы поклониться камню, откуда вознесся Иисус Христос.
Что нельзя делать на Вознесение
В праздник Вознесения Господня нельзя ссориться, ругаться, провоцировать и вступать в конфликты, грубить, ведь это радостный праздник для любого христианина.
Читайте такжеДень семьи 2021: когда отмечается, история и традицииЛучше в этот день отказаться от тяжелой физической работы, а также не стоит работать на огороде или заниматься ремонтом. Уборку в доме лучше всего сделать накануне.
Существует поверье, что в этот праздник нельзя громко кричать, разбрасывать на улице мусор и плевать на землю. В народе верили, что можно случайно попасть в Христа, который проводит свой последний день с людьми.
Также в праздник нельзя ничего резать и стричь. Не рекомендуется в этот день венчаться или устраивать церемонию бракосочетания.
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