В апреле 2021 года будет немало важных дат и праздничных дней, в том числе довольно необычных и малоизвестных.
Читайте такжеПраздники и выходные в Украине 2021: календарь на весь годПридет к нам второй месяц весны веселым и потешным праздником – Днем смеха, который традиционно приходится на 1 апреля.
Через несколько дней христиане восточного обряда будут отмечать Благовещение Пресвятой Богородицы, которое является одним из крупнейших праздников церковного года. Также в этом месяце будет праздноваться Вход Господень в Иерусалим, в народе более известный как Вербное воскресенье.
Кроме того, в апреле будет Всемирный день авиации и космонавтики, а также будет почитаться память жертв Чернобыльской трагедии.
Основные праздники и памятные даты апреля 2021
- 1 апреля - День смеха, Международный день птиц
- 2 апреля - Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, Международный день детской книги
- 4 апреля - День создания НАТО, День веб-мастера, День геолога, Международный день просвещения по вопросам минной опасности, Международный День бродячих животных
- 5 апреля - Международный День супа
- 6 апреля - Международный день спорта на благо мира и развития
- 7 апреля - Всемирный день здоровья, Благовещение Пресвятой Богородицы
- 8 апреля - Международный день ромов
- 11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона
- 12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики, День работников ракетно-космической отрасли Украины, День скаута в Украине
- 15 апреля - День работников уголовного розыска Украины, День специалиста по радиоэлектронной борьбе
- 16 апреля - Всемирный день голоса
- 17 апреля - День окружающей среды, Всемирный день борьбы с гемофилией, День пожарной охраны Украины
- 18 апреля - Международный день памятников и выдающихся мест, День памятников истории и культуры
- 21 апреля - Всемирный день творчества и инновационной деятельности, Международный день секретаря
- 22 апреля - Всемирный день Матери-Земли (Международный день Земли)
- 23 апреля - Всемирный день книги и авторского права, Всеукраинский день психолога
- 24 апреля - Международный день солидарности молодежи
- 25 апреля - Всемирный день борьбы против малярии, Международный День ДНК, Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье)
- 26 апреля - Всемирный день интеллектуальной собственности, День чернобыльской трагедии и Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф
- 28 апреля - Всемирный день охраны труда, День джинсов (День денима)
- 29 апреля - День памяти всех жертв применения химического оружия, Международный день танца
- 30 апреля - День пограничника Украины, Международный день джаза
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