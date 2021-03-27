Праздники в апреле 2021 года / фото ua.depositphotos.com

В апреле 2021 года будет немало важных дат и праздничных дней, в том числе довольно необычных и малоизвестных.

Читайте такжеПраздники и выходные в Украине 2021: календарь на весь годПридет к нам второй месяц весны веселым и потешным праздником – Днем смеха, который традиционно приходится на 1 апреля.

Через несколько дней христиане восточного обряда будут отмечать Благовещение Пресвятой Богородицы, которое является одним из крупнейших праздников церковного года. Также в этом месяце будет праздноваться Вход Господень в Иерусалим, в народе более известный как Вербное воскресенье.

Кроме того, в апреле будет Всемирный день авиации и космонавтики, а также будет почитаться память жертв Чернобыльской трагедии.

Основные праздники и памятные даты апреля 2021

  • 1 апреля - День смеха, Международный день птиц
  • 2 апреля - Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, Международный день детской книги
  • 4 апреля - День создания НАТО, День веб-мастера, День геолога, Международный день просвещения по вопросам минной опасности, Международный День бродячих животных
  • 5 апреля - Международный День супа
  • 6 апреля - Международный день спорта на благо мира и развития
  • 7 апреля - Всемирный день здоровья, Благовещение Пресвятой Богородицы
  • 8 апреля - Международный день ромов
  • 11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона
  • 12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики, День работников ракетно-космической отрасли Украины, День скаута в Украине
Праздничные даты в апреле 2021 года / фото ua.depositphotos.com
  • 15 апреля - День работников уголовного розыска Украины, День специалиста по радиоэлектронной борьбе
  • 16 апреля - Всемирный день голоса
  • 17 апреля - День окружающей среды, Всемирный день борьбы с гемофилией, День пожарной охраны Украины
  • 18 апреля - Международный день памятников и выдающихся мест, День памятников истории и культуры
  • 21 апреля - Всемирный день творчества и инновационной деятельности, Международный день секретаря
  • 22 апреля - Всемирный день Матери-Земли (Международный день Земли)
  • 23 апреля - Всемирный день книги и авторского права, Всеукраинский день психолога
  • 24 апреля - Международный день солидарности молодежи
  • 25 апреля - Всемирный день борьбы против малярии, Международный День ДНК, Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье)
  • 26 апреля - Всемирный день интеллектуальной собственности, День чернобыльской трагедии и Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф
  • 28 апреля - Всемирный день охраны труда, День джинсов (День денима)
  • 29 апреля - День памяти всех жертв применения химического оружия, Международный день танца
  • 30 апреля - День пограничника Украины, Международный день джаза
Календарь праздничных дней на апрель 2021 года / фото kalendari.co.ua

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Автор: Алина Вишневская