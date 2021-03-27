В этом месяце украинцы будут отмечать День смеха, а также такие религиозные праздники, как Благовещение и Вербное воскресенье.

В апреле 2021 года будет немало важных дат и праздничных дней, в том числе довольно необычных и малоизвестных.

Читайте такжеПраздники и выходные в Украине 2021: календарь на весь годПридет к нам второй месяц весны веселым и потешным праздником – Днем смеха, который традиционно приходится на 1 апреля.

Через несколько дней христиане восточного обряда будут отмечать Благовещение Пресвятой Богородицы, которое является одним из крупнейших праздников церковного года. Также в этом месяце будет праздноваться Вход Господень в Иерусалим, в народе более известный как Вербное воскресенье.

Кроме того, в апреле будет Всемирный день авиации и космонавтики, а также будет почитаться память жертв Чернобыльской трагедии.

Основные праздники и памятные даты апреля 2021

1 апреля - День смеха, Международный день птиц

- День смеха, Международный день птиц 2 апреля - Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, Международный день детской книги

- Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, Международный день детской книги 4 апреля - День создания НАТО, День веб-мастера, День геолога, Международный день просвещения по вопросам минной опасности, Международный День бродячих животных

- День создания НАТО, День веб-мастера, День геолога, Международный день просвещения по вопросам минной опасности, Международный День бродячих животных 5 апреля - Международный День супа

- Международный День супа 6 апреля - Международный день спорта на благо мира и развития

- Международный день спорта на благо мира и развития 7 апреля - Всемирный день здоровья, Благовещение Пресвятой Богородицы

- Всемирный день здоровья, Благовещение Пресвятой Богородицы 8 апреля - Международный день ромов

- Международный день ромов 11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона

- Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона 12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики, День работников ракетно-космической отрасли Украины, День скаута в Украине

15 апреля - День работников уголовного розыска Украины, День специалиста по радиоэлектронной борьбе

- День работников уголовного розыска Украины, День специалиста по радиоэлектронной борьбе 16 апреля - Всемирный день голоса

- Всемирный день голоса 17 апреля - День окружающей среды, Всемирный день борьбы с гемофилией, День пожарной охраны Украины

- День окружающей среды, Всемирный день борьбы с гемофилией, День пожарной охраны Украины 18 апреля - Международный день памятников и выдающихся мест, День памятников истории и культуры

- Международный день памятников и выдающихся мест, День памятников истории и культуры 21 апреля - Всемирный день творчества и инновационной деятельности, Международный день секретаря

- Всемирный день творчества и инновационной деятельности, Международный день секретаря 22 апреля - Всемирный день Матери-Земли (Международный день Земли)

- Всемирный день Матери-Земли (Международный день Земли) 23 апреля - Всемирный день книги и авторского права, Всеукраинский день психолога

- Всемирный день книги и авторского права, Всеукраинский день психолога 24 апреля - Международный день солидарности молодежи

- Международный день солидарности молодежи 25 апреля - Всемирный день борьбы против малярии, Международный День ДНК, Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье)

- Всемирный день борьбы против малярии, Международный День ДНК, Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) 26 апреля - Всемирный день интеллектуальной собственности, День чернобыльской трагедии и Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф

- Всемирный день интеллектуальной собственности, День чернобыльской трагедии и Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф 28 апреля - Всемирный день охраны труда, День джинсов (День денима)

- Всемирный день охраны труда, День джинсов (День денима) 29 апреля - День памяти всех жертв применения химического оружия, Международный день танца

- День памяти всех жертв применения химического оружия, Международный день танца 30 апреля - День пограничника Украины, Международный день джаза

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Автор: Алина Вишневская