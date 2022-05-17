Какие есть праздники в июне 2022 и будут ли дополнительные выходные - узнайте в материале УНИАН.

В июне этого года украинцы отметят несколько важных событий. Первого числа люди празднуют День защиты детей, дальше - Вознесение Господне, чуть позже настанет славянский праздник Зеленые святки 2022, за ним следует Троица 2022, а в конце месяца одно из самых главных событий в стране - День Конституции Украины.

УНИАН напомнит, какие праздники в июне 2022 отметят наши соотечественники.

Выходные в июне 2022 - график

Троица 12 июня и День Конституции Украины 28 июня - государственные праздники, в честь которых предусмотрены выходные. Из-за военного вторжения РФ на территорию нашей страны выходные могут отменить так же, как это было на выходные в мае 2022. Это предусмотрено в законе "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

Сейчас график рабочих и выходных дней выглядит так:

Рабочие дни: 1-3, 6-10, 13-17, 20-24, 27-30 июня.

Выходные дни: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 и 26 число.

Если ситуация кардинально изменится в кратчайшие сроки, то 13, 27 и 28 июня будут выходными днями.

Праздничные и выходные дни июня 2022 в Украине

1 июня - День защиты детей

2 июня - Вознесение Господне

4 июня - Международный день невинных детей - жертв агрессии; День хозяйственных судов

5 июня - День работников водного хозяйства; Всемирный день окружающей среды; День работников местной промышленности

6 июня - День журналиста

8 июня - Всемирный день океанов

9 июня - Международный день друзей

12 июня - Зеленые праздники (Троица); День работников фондового рынка; День работников легкой промышленности

14 июня - Всемирный день донора

17 июня - Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой

18 июня - День участкового инспектора полиции

19 июня - День медицинского работника; День фермера

20 июня - Всемирный день беженцев

22 июня - День скорби и памяти жертв войны в Украине

23 июня - День государственной службы Украины; День государственной службы ООН

25 июня - Международный день моряка; День таможенника Украины

26 июня - Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота; Международный день ООН в поддержку жертв пыток

28 июня - День Конституции Украины

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