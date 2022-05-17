В июне этого года украинцы отметят несколько важных событий. Первого числа люди празднуют День защиты детей, дальше - Вознесение Господне, чуть позже настанет славянский праздник Зеленые святки 2022, за ним следует Троица 2022, а в конце месяца одно из самых главных событий в стране - День Конституции Украины.
УНИАН напомнит, какие праздники в июне 2022 отметят наши соотечественники.
Выходные в июне 2022 - график
Троица 12 июня и День Конституции Украины 28 июня - государственные праздники, в честь которых предусмотрены выходные. Из-за военного вторжения РФ на территорию нашей страны выходные могут отменить так же, как это было на выходные в мае 2022. Это предусмотрено в законе "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".
Сейчас график рабочих и выходных дней выглядит так:
Рабочие дни: 1-3, 6-10, 13-17, 20-24, 27-30 июня.
Выходные дни: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 и 26 число.
Если ситуация кардинально изменится в кратчайшие сроки, то 13, 27 и 28 июня будут выходными днями.
Праздничные и выходные дни июня 2022 в Украине
1 июня - День защиты детей
2 июня - Вознесение Господне
4 июня - Международный день невинных детей - жертв агрессии; День хозяйственных судов
5 июня - День работников водного хозяйства; Всемирный день окружающей среды; День работников местной промышленности
6 июня - День журналиста
8 июня - Всемирный день океанов
9 июня - Международный день друзей
12 июня - Зеленые праздники (Троица); День работников фондового рынка; День работников легкой промышленности
14 июня - Всемирный день донора
17 июня - Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой
18 июня - День участкового инспектора полиции
19 июня - День медицинского работника; День фермера
20 июня - Всемирный день беженцев
22 июня - День скорби и памяти жертв войны в Украине
23 июня - День государственной службы Украины; День государственной службы ООН
25 июня - Международный день моряка; День таможенника Украины
26 июня - Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота; Международный день ООН в поддержку жертв пыток
28 июня - День Конституции Украины