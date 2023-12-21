В этом году праздник Василия и Маланки будем отмечать по новому стилю.

Праздник Маланки и Василия, или как его просто называют - Василия и Маланки - это на самом деле два праздника. Но отмечают их один за другим, а традиции настолько тесно переплелись, что две даты стали одним большим праздником. В этом году мы отмечаем его уже по новому церковному календарю - рассказываем, когда, а также о его традициях и запретах.

Когда праздник Василия и Маланки по старому и новому стилю

В связи с переходом Православной церкви Украины на новый церковный календарь все даты непереходящих праздников (то есть, фиксированные) сместились на 13 дней раньше. Это значит, что если по старому стилюдень преподобной Мелании (праздник Маланки) отмечают 13 января, а день святого Василия - 14 января, то по новому стилю Маланка - 31 декабря, а Василия - 1 января. То есть, оба праздника выпадают на канун и начало Нового года.

Традиции и празднование Маланки и Василия

Маланка и Василий - это, как уже говорилось, народные названия праздников. Вечером на Маланку традиционно отмечают Щедрый вечер, или богатый Святвечер. За праздничным столом собирается вся семья, а на стол ставят лучшие блюда, обязательно - щедрую кутью и узвар. Птицу и рыбу не подают - чтобы счастье не "улетело" и не "уплыло".

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После застолья принято просить друг у друга прощения, а молодежь традиционно наряжаетя и идет щедровать после заката аж до полуночи - поют щедривки, отгоняя всякую нечисть, и поздравляют всех с праздником. Встречающие хозяева угощают щедривников сладостями, а ныне принято давать и несколько монеток. Интересно, что если раньше Щедрый вечер выпадал на Старый Новый год, то ныне - это канун Нового года, то есть, на новогодний стол, помимо других угощений, нужно будет поставить кутью и узвар.

Одна из традиций Маланки - хозяйкам нужно обойти каждую комнату в доме с тремя зажженными свечами. Считается, что в ночь на Василия злые духи получают особую силу, поэтому их следовало отпугнуть и защитить дом от бед.

В старину в ночь с Меланки на Василия также сжигали старую одежду и надевали новую - это символизировало начало новой жизни. Незамужние девушки же в это время традиционно гадали. После полуночи или рано утром на Василия мужчины отправлялись к соседям, родственникам, друзьям, чтобы "засеять" их. Для этого вокруг дома и в доме рассыпали зерна пшеницы, овса, ячменя, ржи и говорили: "На счастье, на здоровье, на Новый год". Считается очень хорошей приметой, если первым порог дома в новом году переступит мужчина. Поэтому и засевать отправлялись только парни и мужчины. Более того, на праздник Василия традиционно идут свататься, поэтому в это время незамужним девушкам можно ждать в гости не только посевальников.

Гадания на Маланки

Ночь с Маланки на Василия считается одной из самых магических и подходящей для гаданий - на любовь, суженого и замужество. Согласно поверью, в ночь с 13 на 14 января нечистая сила ворует на небе Луну, чтобы наступила кромешная тьма. Из потустороннего мира выходят духи и бродят среди нас - вот самый подходящий момент задать им вопросы и получить ответы. Есть несколько способов таких гаданий:

Гадание с сапогом

Одно из самых популярных: следует взять свой сапог и в полночь, стоя на пороге у себя дома, бросить его на улицу, как можно дальше. Куда сапог упадет носком - оттуда и ждать жениха.

Гадание на воске

Тоже весьма популярно, но с этим гаданием советуют быть осторожным: по поверью, все нагаданное воском обязательно сбывается. Для гадания нужно растопить воск в отдельной посуде, а затем вылить его в чашку с водой - воск будет принимать любые формы, по которым и гадают на будущее.

Гадание на рисе

Взять чашку риса и со словами "Скажи, судьба, чего же мне ждать: доброго или злого" загадать желание и высыпать крупу из чашки на стол. Затем нужно выбрать из крупинок все плохие и пересчитать их. Если их нечетное количество - не сбудется желание, четное - сбудется.

Василия и Маланки - запреты и суеверия

По народным поверьям в праздник Василия и Маланки запрещено следующее:

нельзя выносить мусор, особенно вечером - вынесешь счастье и благополучие;

нельзя ссориться и ругаться;

не стоит брать и давать в долг - весь год будешь в долгах ходить;

не стоит надевать поношенную одежду и одежду темного цвета;

нельзя вслух говорить число "тринадцать";

женщинам нельзя засевать.

Также не советуют в праздник пересчитывать мелкие монеты - это к бедности, а вот крупные купюры, наоборот, можно. Помолвка на Василия обязательно приведет к удачному браку, а ребенок, который родится в этот день будет счастливым.

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