Православные праздники в марте 2021 года / фото ua.depositphotos.com

Православный календарь на март 2021 года показывает, что первый месяц весны очень богат на религиозные события.

Читайте такжеВеликий пост 2021: что нельзя делать и есть, питание по днямВ начале марта, в частности, будет Вселенская родительская суббота – день особого поминовения усопших.

В этом месяц будет проходить также недельное празднование Масленицы. На последний день ее празднования приходится Прощеное воскресенье. В этот день православные христиане будут просить друг у друга прощения за все причиненные за год неприятности и обиды.

Дальше начнется Великий пост – самый важный и самый строгий среди всех в христианстве. Он является подготовкой верующих к празднованию главного праздника богослужебного года – Светлого Христова Воскресения, или Пасхи.

Также в марте текущего года есть много других праздничных религиозных дат.

Православные праздники в марте 2021: календарь

  • 1 марта - святого Макария
  • 2 марта - великомученика Феодора Тирона, священномученика Ермогена
  • 3 марта - святителя Льва, папы Римского; преподобного Космы Яхромского
  • 4 марта - преподобного Евгения и Макария; апостолов Архипа и Филимона и мученицы равноапостольной Апфии
  • 5 марта - благоверного князя Ярослава Мудрого, преподобного Агафона Печерского
  • 6 марта - Вселенская родительская суббота; Козельщанской иконы Божией Матери
Март 2021 - православные праздники на каждый день / фото ua.depositphotos.com
  • 7 марта - обретение мощей мучеников, иже во Евгении
  • 8 марта - священномученика Поликарпа; начало Масленицы
  • 9 марта - первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи
  • 10 марта - святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского; священномученика Александра пресвитера; преподобномученицы Мстиславы
  • 11 марта - святителя Порфирия
  • 12 марта - преподобного Прокопия Декаполита; преподобного Тита Печерского
  • 13 марта - преподобного Василия исповедника
  • 14 марта - Прощеное Воскресенье; последний день Масленицы; день памяти преподобной мученицы Евдокии и мучеников Нестора и Тривимия
  • 15 марта - начало Великого поста; празднование иконы Божией Матери "Державная"
  • 16 марта - мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска; Волоколамской иконы Божией Матери
  • 17 марта - преподобного Герасима, день памяти благоверного князя Даниила Московского
  • 18 марта - обретение мощей благоверного князя Феодора Ростиславовича Черного, Смоленского и чад его Давида и Константина
  • 19 марта - обретение Честного Креста и гвоздей царицей Еленой в Иерусалиме; мучеников 42-х в Амморее: Константина, Аетия, Феофила, Феодора, Мелиссена, Каллиста, Васоя и прочих с ними
Православный календарь на март 2021 / фото vedmochka.net
  • 20 марта - иконы Божией Матери "Споручница грешных"; священномучеников, епископствовавших в Херсонесе
  • 21 марта - преподобного Феофилакта исповедника
  • 22 марта - праздник 40 мучеников Севастийских
  • 23 марта - мучеников Кодрата и прочих
  • 24 марта - преподобного Софрония Печерского; святителя Евфимия
  • 25 марта - преподобного Феофана; святителя Григория Двоеслова, папы Римского
  • 26 марта - Молдавской иконы Божией Матери
  • 27 марта - Родительская поминальная суббота
  • 28 марта - Неделя святого Георгия Паламы; священномученика Алексея пресвитера; мучеников Агапия и с ним семи мучеников
  • 29 марта - преподобного Христодула Патмосского Чудотворца; мученика папы Ларандского; мученика Савина Ермопольского (египетского)
  • 30 марта - день памяти преподобного Алексея, человека Божьего; преподобного Макария
  • 31 марта - святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского.

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Автор: УНИАН