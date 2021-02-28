Православный календарь на март 2021 года показывает, что первый месяц весны очень богат на религиозные события.
Читайте такжеВеликий пост 2021: что нельзя делать и есть, питание по днямВ начале марта, в частности, будет Вселенская родительская суббота – день особого поминовения усопших.
В этом месяц будет проходить также недельное празднование Масленицы. На последний день ее празднования приходится Прощеное воскресенье. В этот день православные христиане будут просить друг у друга прощения за все причиненные за год неприятности и обиды.
Дальше начнется Великий пост – самый важный и самый строгий среди всех в христианстве. Он является подготовкой верующих к празднованию главного праздника богослужебного года – Светлого Христова Воскресения, или Пасхи.
Также в марте текущего года есть много других праздничных религиозных дат.
Православные праздники в марте 2021: календарь
- 1 марта - святого Макария
- 2 марта - великомученика Феодора Тирона, священномученика Ермогена
- 3 марта - святителя Льва, папы Римского; преподобного Космы Яхромского
- 4 марта - преподобного Евгения и Макария; апостолов Архипа и Филимона и мученицы равноапостольной Апфии
- 5 марта - благоверного князя Ярослава Мудрого, преподобного Агафона Печерского
- 6 марта - Вселенская родительская суббота; Козельщанской иконы Божией Матери
- 7 марта - обретение мощей мучеников, иже во Евгении
- 8 марта - священномученика Поликарпа; начало Масленицы
- 9 марта - первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи
- 10 марта - святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского; священномученика Александра пресвитера; преподобномученицы Мстиславы
- 11 марта - святителя Порфирия
- 12 марта - преподобного Прокопия Декаполита; преподобного Тита Печерского
- 13 марта - преподобного Василия исповедника
- 14 марта - Прощеное Воскресенье; последний день Масленицы; день памяти преподобной мученицы Евдокии и мучеников Нестора и Тривимия
- 15 марта - начало Великого поста; празднование иконы Божией Матери "Державная"
- 16 марта - мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска; Волоколамской иконы Божией Матери
- 17 марта - преподобного Герасима, день памяти благоверного князя Даниила Московского
- 18 марта - обретение мощей благоверного князя Феодора Ростиславовича Черного, Смоленского и чад его Давида и Константина
- 19 марта - обретение Честного Креста и гвоздей царицей Еленой в Иерусалиме; мучеников 42-х в Амморее: Константина, Аетия, Феофила, Феодора, Мелиссена, Каллиста, Васоя и прочих с ними
- 20 марта - иконы Божией Матери "Споручница грешных"; священномучеников, епископствовавших в Херсонесе
- 21 марта - преподобного Феофилакта исповедника
- 22 марта - праздник 40 мучеников Севастийских
- 23 марта - мучеников Кодрата и прочих
- 24 марта - преподобного Софрония Печерского; святителя Евфимия
- 25 марта - преподобного Феофана; святителя Григория Двоеслова, папы Римского
- 26 марта - Молдавской иконы Божией Матери
- 27 марта - Родительская поминальная суббота
- 28 марта - Неделя святого Георгия Паламы; священномученика Алексея пресвитера; мучеников Агапия и с ним семи мучеников
- 29 марта - преподобного Христодула Патмосского Чудотворца; мученика папы Ларандского; мученика Савина Ермопольского (египетского)
- 30 марта - день памяти преподобного Алексея, человека Божьего; преподобного Макария
- 31 марта - святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского.
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