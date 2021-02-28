В первый месяц весны христиане восточного обряда, в частности, войдут в Великий пост, который продлится до Пасхи.

Православный календарь на март 2021 года показывает, что первый месяц весны очень богат на религиозные события.

Читайте такжеВеликий пост 2021: что нельзя делать и есть, питание по днямВ начале марта, в частности, будет Вселенская родительская суббота – день особого поминовения усопших.

В этом месяц будет проходить также недельное празднование Масленицы. На последний день ее празднования приходится Прощеное воскресенье. В этот день православные христиане будут просить друг у друга прощения за все причиненные за год неприятности и обиды.

Дальше начнется Великий пост – самый важный и самый строгий среди всех в христианстве. Он является подготовкой верующих к празднованию главного праздника богослужебного года – Светлого Христова Воскресения, или Пасхи.

Также в марте текущего года есть много других праздничных религиозных дат.

Православные праздники в марте 2021: календарь

1 марта - святого Макария

- святого Макария 2 марта - великомученика Феодора Тирона, священномученика Ермогена

- великомученика Феодора Тирона, священномученика Ермогена 3 марта - святителя Льва, папы Римского; преподобного Космы Яхромского

- святителя Льва, папы Римского; преподобного Космы Яхромского 4 марта - преподобного Евгения и Макария; апостолов Архипа и Филимона и мученицы равноапостольной Апфии

- преподобного Евгения и Макария; апостолов Архипа и Филимона и мученицы равноапостольной Апфии 5 марта - благоверного князя Ярослава Мудрого, преподобного Агафона Печерского

- благоверного князя Ярослава Мудрого, преподобного Агафона Печерского 6 марта - Вселенская родительская суббота; Козельщанской иконы Божией Матери

7 марта - обретение мощей мучеников, иже во Евгении

- обретение мощей мучеников, иже во Евгении 8 марта - священномученика Поликарпа; начало Масленицы

- священномученика Поликарпа; начало Масленицы 9 марта - первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи

- первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи 10 марта - святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского; священномученика Александра пресвитера; преподобномученицы Мстиславы

- святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского; священномученика Александра пресвитера; преподобномученицы Мстиславы 11 марта - святителя Порфирия

- святителя Порфирия 12 марта - преподобного Прокопия Декаполита; преподобного Тита Печерского

- преподобного Прокопия Декаполита; преподобного Тита Печерского 13 марта - преподобного Василия исповедника

- преподобного Василия исповедника 14 марта - Прощеное Воскресенье; последний день Масленицы; день памяти преподобной мученицы Евдокии и мучеников Нестора и Тривимия

- Прощеное Воскресенье; последний день Масленицы; день памяти преподобной мученицы Евдокии и мучеников Нестора и Тривимия 15 марта - начало Великого поста; празднование иконы Божией Матери "Державная"

- начало Великого поста; празднование иконы Божией Матери "Державная" 16 марта - мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска; Волоколамской иконы Божией Матери

- мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска; Волоколамской иконы Божией Матери 17 марта - преподобного Герасима, день памяти благоверного князя Даниила Московского

- преподобного Герасима, день памяти благоверного князя Даниила Московского 18 марта - обретение мощей благоверного князя Феодора Ростиславовича Черного, Смоленского и чад его Давида и Константина

- обретение мощей благоверного князя Феодора Ростиславовича Черного, Смоленского и чад его Давида и Константина 19 марта - обретение Честного Креста и гвоздей царицей Еленой в Иерусалиме; мучеников 42-х в Амморее: Константина, Аетия, Феофила, Феодора, Мелиссена, Каллиста, Васоя и прочих с ними

20 марта - иконы Божией Матери "Споручница грешных"; священномучеников, епископствовавших в Херсонесе

- иконы Божией Матери "Споручница грешных"; священномучеников, епископствовавших в Херсонесе 21 марта - преподобного Феофилакта исповедника

- преподобного Феофилакта исповедника 22 марта - праздник 40 мучеников Севастийских

- праздник 40 мучеников Севастийских 23 марта - мучеников Кодрата и прочих

- мучеников Кодрата и прочих 24 марта - преподобного Софрония Печерского; святителя Евфимия

- преподобного Софрония Печерского; святителя Евфимия 25 марта - преподобного Феофана; святителя Григория Двоеслова, папы Римского

- преподобного Феофана; святителя Григория Двоеслова, папы Римского 26 марта - Молдавской иконы Божией Матери

- Молдавской иконы Божией Матери 27 марта - Родительская поминальная суббота

- Родительская поминальная суббота 28 марта - Неделя святого Георгия Паламы; священномученика Алексея пресвитера; мучеников Агапия и с ним семи мучеников

- Неделя святого Георгия Паламы; священномученика Алексея пресвитера; мучеников Агапия и с ним семи мучеников 29 марта - преподобного Христодула Патмосского Чудотворца; мученика папы Ларандского; мученика Савина Ермопольского (египетского)

- преподобного Христодула Патмосского Чудотворца; мученика папы Ларандского; мученика Савина Ермопольского (египетского) 30 марта - день памяти преподобного Алексея, человека Божьего; преподобного Макария

- день памяти преподобного Алексея, человека Божьего; преподобного Макария 31 марта - святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского.

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Автор: УНИАН