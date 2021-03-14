Сегодняшний праздник имеет целью пробудить в людях светлые и искренние чувства, стремление к добрым делам.

Каждый год накануне первого дня Великого поста у православных христиан – Прощеное воскресенье. В этом году праздник пришелся на 14 марта.

Что такое Прощеное воскресенье

Читайте такжеРелигиозные праздники в марте: православный календарь на месяцПрощеное воскресенье – христианский праздник. В этот день принято просить прощения у тех, кого обидели, а также прощать своим обидчикам.

Главными словами этого воскресенья является "Прости меня" – "Бог простит, и я прощаю". Именно так обращаются друг к другу верующие и говорят в ответ. Праздник имеет целью пробудить в людях светлые и искренние чувства, стремление к добрым делам. Это нужно для того, чтобы человек вошел в Великий пост с чистой душой и совестью.

Прощеное воскресенье: история праздника

Во времена ранних христиан монахи перед Великим постом покидали храмы, чтобы уединиться в пустыне на 40 дней и, молясь и размышляя о Боге, подготовиться к празднику Пасхи.

Лишь по воскресеньям они собирались вместе на литургию. Однако приходили далеко не все, ведь пустыня полна различных опасностей. Поэтому, зная, что встреча могла оказаться для кого-то последней, монахи на всякий случай прощались со всеми и просили прощения друг у друга за все причиненные обиды.

Чуть позже церковь распространила этот обычай на весь народ.

Традиции Прощеного воскресенья

В этот день в храмах проводят службы. Верующие сначала идут в храм извиниться перед Господом, стоя перед иконами. А после службы они имеют возможность извиниться перед всеми родными и знакомыми.

Считается, что в Прощеное воскресенье нужно творить добро – дать милостыню нуждающимся, покормить бездомных животных или хотя бы уступить место в общественном транспорте.

К тому же сегодня последний день Масленицы, когда разрешается употреблять в пищу яйца, молоко, творог, сливочное масло и сметану. Уже на следующий день начинается Великий пост, который продлится до самого праздника Светлого Христова Воскресения.

Прощеное воскресенье - картинки и стихи

***

Пусть будет светлым это воскресенье,

И я прошу, раскаявшись, прощенья.

Обиды в нашей жизни неизбежны,

И все мы, как известно, не безгрешны,

Прошу же прегрешенья отпустить

Сегодня и обиды мне простить.

***

Сегодня у вас попрошу я прощения

За глупые фразы, слова, поведение.

И если в душе вы обиду храните,

Прошу вас, меня вы простите!

Всем людям Прощения день очень нужен.

Пускай в этот день очищаются души,

Пускай все грехи отпускает нам Бог.

Желаю, чтоб всех Он от бед уберег!

***

В день прощенный — воскресенье,

Вы примите извинения

За обиды и печали,

За слова что прозвучали.

Вам добра я лишь желаю

И в ответ я вас прощаю.

Зла вы в сердце не держите,

И пожалуйста, простите!

***

За все прощения прошу,

За все ошибки и проступки.

За то, что иногда грешу

И не иду я на уступки.

Плохое все прошу оставить,

Очистить душу от обид.

Печали в сторону отставить,

За все, что было, извинить.

***

С Прощеным воскресеньем! В этот светлый день хочется попросить прощения за невольные обиды и пожелать добра, счастья, маленьких неожиданных радостей, побольше ярких красок в жизни и, конечно же, крепкого здоровья!

***

Бог, конечно, всех простит, а я прошу прощения у тебя. За все то, что было причинено по глупости, по недомыслию, в пылу, в горячке, из-за взбалмошности или импульсивности. Пусть в прошлом останутся обиды. А в будущее возьмем опыт и мудрость, основанные на ошибках и выводах. Прости меня, молю с самым чистым сердцем и искренне!

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Автор: Алина Вишневская