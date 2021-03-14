Каждый год накануне первого дня Великого поста у православных христиан – Прощеное воскресенье. В этом году праздник пришелся на 14 марта.
Что такое Прощеное воскресенье
Читайте такжеРелигиозные праздники в марте: православный календарь на месяцПрощеное воскресенье – христианский праздник. В этот день принято просить прощения у тех, кого обидели, а также прощать своим обидчикам.
Главными словами этого воскресенья является "Прости меня" – "Бог простит, и я прощаю". Именно так обращаются друг к другу верующие и говорят в ответ. Праздник имеет целью пробудить в людях светлые и искренние чувства, стремление к добрым делам. Это нужно для того, чтобы человек вошел в Великий пост с чистой душой и совестью.
Прощеное воскресенье: история праздника
Во времена ранних христиан монахи перед Великим постом покидали храмы, чтобы уединиться в пустыне на 40 дней и, молясь и размышляя о Боге, подготовиться к празднику Пасхи.
Лишь по воскресеньям они собирались вместе на литургию. Однако приходили далеко не все, ведь пустыня полна различных опасностей. Поэтому, зная, что встреча могла оказаться для кого-то последней, монахи на всякий случай прощались со всеми и просили прощения друг у друга за все причиненные обиды.
Чуть позже церковь распространила этот обычай на весь народ.
Традиции Прощеного воскресенья
В этот день в храмах проводят службы. Верующие сначала идут в храм извиниться перед Господом, стоя перед иконами. А после службы они имеют возможность извиниться перед всеми родными и знакомыми.
Считается, что в Прощеное воскресенье нужно творить добро – дать милостыню нуждающимся, покормить бездомных животных или хотя бы уступить место в общественном транспорте.
К тому же сегодня последний день Масленицы, когда разрешается употреблять в пищу яйца, молоко, творог, сливочное масло и сметану. Уже на следующий день начинается Великий пост, который продлится до самого праздника Светлого Христова Воскресения.
Прощеное воскресенье - картинки и стихи
***
Пусть будет светлым это воскресенье,
И я прошу, раскаявшись, прощенья.
Обиды в нашей жизни неизбежны,
И все мы, как известно, не безгрешны,
Прошу же прегрешенья отпустить
Сегодня и обиды мне простить.
***
Сегодня у вас попрошу я прощения
За глупые фразы, слова, поведение.
И если в душе вы обиду храните,
Прошу вас, меня вы простите!
Всем людям Прощения день очень нужен.
Пускай в этот день очищаются души,
Пускай все грехи отпускает нам Бог.
Желаю, чтоб всех Он от бед уберег!
***
В день прощенный — воскресенье,
Вы примите извинения
За обиды и печали,
За слова что прозвучали.
Вам добра я лишь желаю
И в ответ я вас прощаю.
Зла вы в сердце не держите,
И пожалуйста, простите!
***
За все прощения прошу,
За все ошибки и проступки.
За то, что иногда грешу
И не иду я на уступки.
Плохое все прошу оставить,
Очистить душу от обид.
Печали в сторону отставить,
За все, что было, извинить.
***
С Прощеным воскресеньем! В этот светлый день хочется попросить прощения за невольные обиды и пожелать добра, счастья, маленьких неожиданных радостей, побольше ярких красок в жизни и, конечно же, крепкого здоровья!
***
Бог, конечно, всех простит, а я прошу прощения у тебя. За все то, что было причинено по глупости, по недомыслию, в пылу, в горячке, из-за взбалмошности или импульсивности. Пусть в прошлом останутся обиды. А в будущее возьмем опыт и мудрость, основанные на ошибках и выводах. Прости меня, молю с самым чистым сердцем и искренне!
Вас также может заинтересовать:
- Когда Пасха в 2021 году: дата большого христианского праздника в Украине
- Праздники и выходные в Украине 2021: календарь на весь год
- Выходные в марте: сколько будем отдыхать в этом месяце
- Праздники в марте: какие даты будут отмечать украинцы в первый месяц весны
- Майские праздники 2021: сколько и когда будут отдыхать украинцы в третий месяц весны
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram