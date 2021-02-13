Основной смысл родительской поминальной субботы в молитве за умерших близких людей.

Родительская суббота – это день особого поминовения усопших. Основной смысл этого поминального дня в молитве за умерших близких людей.

Когда родительская суббота в 2021 году

Читайте такжеСретение Господне: что означает праздник, традиции и приметы дняВсего в году есть семь поминальных суббот. Две из них именуются Вселенскими – это Мясопустная родительская суббота и Троицкая родительская суббота. Каждый год они приходятся на разные даты, ведь зависят от самого главного христианского праздника – Пасхи.

Самой первой будет Мясопустная родительская суббота, которая отмечается за неделю до Великого поста. Поскольку пост в этом году начнется 15 марта, то первая Вселенская родительская суббота (Мясопустная) приходится на 6 марта.

Что такое Вселенская родительская суббота

Название "родительское", вероятнее всего, происходит от традиции называть усопших" родителями", то есть отошедшими к родителям. По другой версии, эти дни стали так именоваться, ведь христиане молитвенно поминали прежде всего своих усопших родителей.

Во Вселенскую родительскую субботу церковь совершает поминовение всех крещеных христиан, а прихожане молятся за всех усопших, независимо от их личной близости.

В этот день священники совершают вселенскую панихиду (в переводе с греческого – "всенощный"). Это заупокойное богослужение, во время которого верующие молятся за упокой умерших, просят у Господа для них милосердия и прощения грехов.

Традиции родительской поминальной субботы

Конечно же, 6 марта верующие традиционно пойдут в церковь. В храмах в этот день будут чтить память всех усопших и особенно тех, кто не получил церковного отпевания или церковной молитвы. Речь идет прежде всего об умерших на чужбине, пропавших без вести, погибших от мора и голода, в море и непроходимых горах, в пожарах и от холода.

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Во время заупокойного богослужения верующие подают записки об упокоении с именами близких умерших.

Также по старой церковной традиции христиане приносят в храм еду – "на канон" (или "на канун"). Это постные продукты и вино (кагор) для совершения литургии. Эти продукты обычно идут потом на нужды прихода и на помощь малоимущим людям.

Нужно ли идти на кладбище в родительскую субботу

Главное в родительскую субботу – молитва за умерших. Конечно, это не значит, что не нужно идти на кладбище, чтобы там помянуть умерших родных. Однако не стоит ехать на кладбище вместо посещения службы в храме.

Церковь отмечает, что для усопших родственников и близких людей значительно важнее молитва, чем посещение их могил. Однако одно не исключает другого. Поэтому в родительскую субботу первым делом следует пойти на заупокойное богослужение в храм, а затем – на кладбище.

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Автор: УНИАН