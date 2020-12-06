В этот день христиане чтят память великомученицы Екатерины Александрийской, а обладательницы имени Екатерина празднуют свои именины.

В декабре верующие почитают память Екатерины Александрийской - великомученицы, которая умерла за христианскую веру. Эта святая считается покровительницей любви и брака. В этот день обладательницы имени Екатерина отмечают свои именины.

День святой Екатерины - дата в 2020 году

Святые с именем Екатерины почитаются 5 раз в году - 5 февраля чествуют Екатерину Черкасову, 15 февраля - Екатерину Симбирскую, 20 марта вспоминают послушницу Екатерину Константинову, а 17 декабря - мученицу Петроградскую. Однако самые крупные именины Екатерина отмечает 7 декабря. В этот день верующие почитают память Екатерины Александрийской.

История праздника Дня святой Екатерины

Святая Екатерина родилась в 287 году в Александрии (сейчас Египет) в знатной семье. Тогда Александрия была языческим государством, однако мать Екатерины втайне была христианкой и воспитала дочь в этой вере. Отец дал дочери прекрасное образование, поэтому она знала несколько языков, изучала философию, историю, поэзию, риторику и медицину, а также была неписанной красавицей.

Однажды она пришла в храм во время приношения жертвы языческим богам, которое совершал император Максимин Даза, и призвала его принять христианство.

Император был поражен красотой и умом девушки и пытался уговорить отречься от христианской веры. Екатерина отказалась, за что была подвергнута пыткам. Ее били воловьими жилами, а затем бросили в темницу, после чего казнили. По преданиям, тело девушки было перенесено ангела на святую гору Синай.

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Автор: Екатерина Пулатова