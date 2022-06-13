Что отмечают в День Святого Духа и что нельзя делать в эту дату - читайте на УНИАН.

Сразу после Троицы на 51 день после Пасхи православные христиане отмечают День Святого Духа, посвященный одной из ипостаси Бога. Праздник всегда выпадает на понедельник, поэтому его ещё называют понедельником Святого Духа. Духовым днем завершаются Зеленые святки и празднование Троицы.

День Святого Духа - история праздника

Праздник посвящен событию в Иерусалиме, которое произошло на 50-й день после Воскресения Иисуса Христа. В тот день в храме всем верующим и паломникам явился Святой Дух. После этого явления апостолы стали говорить на разных языках и отправились проповедовать слово Божье в разные уголки мира.

Это очень важное событие для христианства, поскольку оно подтверждает Триединство Бога. В этот день верующие отмечают рождение церкви. Считается, что Святой Дух обогащает и украшает человека, наполняет его душу всепрощением и милосердием.

День Святого Духа - традиции и запреты

В День Святого Духа, как и в любой другой церковный праздник, принято посещать богослужение и молиться. Если нет возможности посетить церковь, то прочитать молитву можно дома. Строгого запрета на работу сегодня нет, поститься также не нужно.

В этот день установлен строгий запрет на работы в земле. Считается, что земля сегодня наполняет Божьим духом и должна отдыхать. В Духов день нельзя ссориться, сквернословить, распускать сплетни. Особо тяжким грехом сегодня считается ложь, поэтому лгать ни в коем случае нельзя.

Поздравления с Днем Святого Духа

День Духа Святого,

Пускай сердца утолит.

Наполнит их светом,

Чтоб никто не был забыт.

С этим сказочным днем,

Поздравляю тебя.

Пускай даст благодати, Бог,

Здоровья, счастья, добра!

***

Дух спускается святой

На дома и на поля.

В этот день считалось, что

Именинница — Земля.

И нельзя на ней сегодня

Сеять, боронить, пахать.

В этот праздник ежегодный

Ниве нужно отдыхать.

***

Не омрачит сегодня лица,

Грусти иль печали тень,

Праздник в двери к нам стучится,

Долгожданный Духов день!

Дух Святой сошел с небес,

Чтоб от грехов нас защитить,

Не попутал чтоб нас бес,

Чтоб мы могли достойно жить!

***

Душа твоя наполнится терпеньем

И снизойдет Господня благодать,

Ведь, Духов День сегодня — понедельник

И жертву Господа должны мы оправдать,

Пускай смирение и вера

С тобою прибывают каждый час.

Молитву прочитаем Царю с неба

И Дух Святой окутает пусть нас.

***

Все знают, что Бог — триедин:

Святой Дух, Бог-отец и Бог-сын.

Он с небес наблюдает за нами,

И во всех добрых помыслах с нами.

Дух Святой нас от боли и бед сбережет;

Тем, кто истинно верит — на помощь придет;

Принесет он надежду и радость,

И залечит тяжелую рану.

***

Духов день настал, ура!

Святой, пророчий праздник,

Спустилась святость на поля,

И солнце светит ясно.

И в этот день тебе - добра,

Земной, небесной благодати,

Чтобы погода благосклонною была,

Чтоб лето теплым было кстати.

***

Вот и Духов день пришел

Нам тепло он обещает

Свято землю обошел

И наполнил урожаем.

Пусть любовью и добром

Сердце Ваше наполняет

Дух, что с сыном и отцом

Триединство составляет.

***

В Духов день пусть душа почувствует небывалое счастье, тепло и нежность. Желаю бесконечной и самой искренней любви, чтобы небо оберегало, а удача никогда не отвернулась. Желаю отличной погоды и самых добрых слов.

***

В Духов день от чистого сердца желаю, чтобы берёзовые веточки прогнали из дома все печали и ненастья, чтобы аромат целебных трав наполнил душу счастьем и надеждой, чтобы сырая землица радовала щедрыми урожаями, а близкие люди дарили яркий свет любви.

***

В Духов день искренне поздравляю и от чистого сердца хочу пожелать света и тепла в доме, радости и счастья в душе, милости и любви в сердце, добрых людей и удачи на пути. Пусть праведными будут мысли и деяния, пусть небеса подарят благодать, крепкую веру и неугасаемую надежду.

***

Сегодня отмечается светлый церковный праздник — Духов День. Святой дух летает над землей, даруя жизнь и наделяя сердца людей любовью, верой и добром. Пусть этот день будет отмечен радостью и светлыми помыслами, все живое наполняется силами и мощью плодородия. Славим землю-именинницу!

Картинки и открытки с Днем Святого Духа

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