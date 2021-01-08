Сегодня отмечается два церковных праздника - Собор Пресвятой Богородицы и День ангела Марии. Обладательницы этого имени отмечают именины 41 раз в году. Сегодня отмечается день памяти великомученицы Марии Лактионовой. Именно в этот день она была расстреляна в 1938 году тройкой НКВД.
Мария - это добрая, великодушная и творческая девушка. Она всегда помогает другим, но часто забывает о собственных нуждах. Она красивая и опрятная, имеет немного друзей, но очень дорожит ими. Это имя имеет несколько значений - "желанная", "горькая", "безмятежная", "отвергнутая".
Поздравления с именинами Марии
Мария, будь всегда светла,
Будь молода и весела,
Будь самой лучшей на планете,
Будь самой доброй ты всегда.
Желаю тебе много счастья,
Удачи, денег и любви.
Желаю быть всегда прекрасной,
Желаю много доброты.
Пускай сбываются скорее
Все твои смелые мечты,
Пусть трудности любые смело
Преодолеешь просто ты.
День сегодня словно создан
Для подарков и цветов.
Поздравлять тебя, Мария,
Целый мир уже готов.
Я тебе сейчас желаю,
Чтоб исполнились мечты,
Чтоб с удачей и успехом
Шла всегда по жизни ты.
Пусть любовь подарит ласку,
Веру, нежность и тепло.
Чтоб жила ты, словно в сказке,
Чтобы в мир несла добро.
Машенька, Мария, просто Маша,
Самая любимая ты наша!
От души тебя мы поздравляем
И сейчас премного пожелаем.
Оставайся, как всегда, прекрасной.
Пусть всё будет здорово и классно.
Будь счастливой и любимой максимально.
Пусть жизнь сложится, Мария, идеально!
Тебе свои я поздравления шлю,
Достойна ты, Мария, восхищения,
Пусть солнце улыбается с небес,
И дарит жизнь счастливые мгновения.
Пусть имя Божьей Матери тебе,
Мария, в жизни оберегом станет,
Добра и милостива будет пусть судьба,
Любовь пусть не предаст и не обманет.
Пусть сердце наполняет доброта,
И нежность обнимает пусть за плечи,
Дорога жизни будет пусть длинна,
И счастье отправляется навстречу.
Мария — какое прекрасное имя,
Как будто бы бабочки нежно порхают,
Я счастья желаю сейчас и отныне,
Взаимной любви и везенья без края.
Всегда быть красивой, роскошной, желанной,
Ловить на себе восхищенные взгляды,
Чтоб жизнь баловала тебя постоянно,
Улыбки и радость дарила в награду!
Дорогая моя Маруся! Ты замечательный человечек, который готов дарить свою любовь всему живому на этой земле. Я желаю, чтобы и все окружающее тебя, дарило тебе только счастье, радость, прекрасное настроение и искрение улыбки. Я хочу, чтобы твой неугасаемый позитив, жизнелюбие и открытость, помогали тебе раствориться в своем мире, стать его частью, обрести гармонию и душевный покой. С именинами, дорогая!
Милая, очаровательная, прекрасная Мария, от чистого сердца поздравляю тебя и желаю всегда жить, как в сказке, верить в чудо и ощущать счастье в каждом мгновении. Машуня, пусть здоровье тебя никогда не подводит, а хорошее настроение никогда тебя не оставляет.
***
Дорогая Машенька, прекрасная Мария, поздравляю тебя с праздником. От всего сердца тебе желаю счастливой жизни без уныния и печали, замечательного самочувствия без недуг, взаимной любви без изъяна, невероятных успехов без промахов, потрясающего настроения и ежедневного веселья.
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