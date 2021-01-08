Сегодня девушки с именем Мария празднуют именины.

Сегодня отмечается два церковных праздника - Собор Пресвятой Богородицы и День ангела Марии. Обладательницы этого имени отмечают именины 41 раз в году. Сегодня отмечается день памяти великомученицы Марии Лактионовой. Именно в этот день она была расстреляна в 1938 году тройкой НКВД.

Мария - это добрая, великодушная и творческая девушка. Она всегда помогает другим, но часто забывает о собственных нуждах. Она красивая и опрятная, имеет немного друзей, но очень дорожит ими. Это имя имеет несколько значений - "желанная", "горькая", "безмятежная", "отвергнутая".

Поздравления с именинами Марии

Мария, будь всегда светла,

Будь молода и весела,

Будь самой лучшей на планете,

Будь самой доброй ты всегда.

Желаю тебе много счастья,

Удачи, денег и любви.

Желаю быть всегда прекрасной,

Желаю много доброты.

Пускай сбываются скорее

Все твои смелые мечты,

Пусть трудности любые смело

Преодолеешь просто ты.

День сегодня словно создан

Для подарков и цветов.

Поздравлять тебя, Мария,

Целый мир уже готов.

Я тебе сейчас желаю,

Чтоб исполнились мечты,

Чтоб с удачей и успехом

Шла всегда по жизни ты.

Пусть любовь подарит ласку,

Веру, нежность и тепло.

Чтоб жила ты, словно в сказке,

Чтобы в мир несла добро.

Машенька, Мария, просто Маша,

Самая любимая ты наша!

От души тебя мы поздравляем

И сейчас премного пожелаем.

Оставайся, как всегда, прекрасной.

Пусть всё будет здорово и классно.

Будь счастливой и любимой максимально.

Пусть жизнь сложится, Мария, идеально!

Тебе свои я поздравления шлю,

Достойна ты, Мария, восхищения,

Пусть солнце улыбается с небес,

И дарит жизнь счастливые мгновения.

Пусть имя Божьей Матери тебе,

Мария, в жизни оберегом станет,

Добра и милостива будет пусть судьба,

Любовь пусть не предаст и не обманет.

Пусть сердце наполняет доброта,

И нежность обнимает пусть за плечи,

Дорога жизни будет пусть длинна,

И счастье отправляется навстречу.

Мария — какое прекрасное имя,

Как будто бы бабочки нежно порхают,

Я счастья желаю сейчас и отныне,

Взаимной любви и везенья без края.

Всегда быть красивой, роскошной, желанной,

Ловить на себе восхищенные взгляды,

Чтоб жизнь баловала тебя постоянно,

Улыбки и радость дарила в награду!

Дорогая моя Маруся! Ты замечательный человечек, который готов дарить свою любовь всему живому на этой земле. Я желаю, чтобы и все окружающее тебя, дарило тебе только счастье, радость, прекрасное настроение и искрение улыбки. Я хочу, чтобы твой неугасаемый позитив, жизнелюбие и открытость, помогали тебе раствориться в своем мире, стать его частью, обрести гармонию и душевный покой. С именинами, дорогая!

Милая, очаровательная, прекрасная Мария, от чистого сердца поздравляю тебя и желаю всегда жить, как в сказке, верить в чудо и ощущать счастье в каждом мгновении. Машуня, пусть здоровье тебя никогда не подводит, а хорошее настроение никогда тебя не оставляет.

***

Дорогая Машенька, прекрасная Мария, поздравляю тебя с праздником. От всего сердца тебе желаю счастливой жизни без уныния и печали, замечательного самочувствия без недуг, взаимной любви без изъяна, невероятных успехов без промахов, потрясающего настроения и ежедневного веселья.

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Автор: Екатерина Пулатова