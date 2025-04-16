Узнайте, как в Чистый четверг молиться, чтобы стать ближе к Богу.

Чистый четверг 2025 православные верующие отмечают 16 апреля. Этот день предоставляется верующим для подготовки к Пасхе: можно мыться, убирать дом и печь пасхи. Также на праздник можно помолиться - молитвы на Чистый четверг посвящены прежде всего Тайной вечере.

В Украине существуют давние традиции относительно того, как провести сегодняшний день. О том, какие есть верования и приметы на Чистый четверг, эксклюзивно для УНИАН рассказал священник, настоятель храма иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" ПЦУ г. Кременчуг, руководитель ОО "Пространство "Пламя" Анатолий Кулиш.

Когда купаться на Чистый четверг стоит православным

Как пояснил в комментарии УНИАН Анатолий Кулиш, купание в Чистый четверг - это народная традиция, которая пошла от того, что в этот день в храмах совершается последняя полноценная литургия перед Пасхой. У верующих есть возможность исповедаться и причаститься, происходит духовное очищение.

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Именно по этим причинам последний четверг перед Пасхой называется Чистым, а не потому, что люди моются. То есть произошла подмена понятий - люди начали думать, что, поскольку четверг называется Чистым, то в этот день нужно мыться.

Священник заключает: нет такого верования, во сколько надо купаться на Чистый четверг. Человек может мыться тогда, когда он обычно это делает. Тем более, что сейчас людям помыться гораздо легче, чем это было раньше - обычно в домах есть и горячая, и холодная вода. А когда-то нашим предкам для этой процедуры нужно было зажечь печь и нагреть воду.

Какая читается молитва на Чистый четверг

Анатолий Кулиш призвал верующих сосредоточиться на духовных, а не телесных потребностях: "Вместо того, чтобы думать, когда лучше мыться, людям лучше было бы задуматься над тем, как не пропустить в храмах действительно важные богослужения. Они нам напоминают о том, каким образом произошло само событие Воскресения Христа, и благодаря чему."

По словам священника, в храмах в этот день читают 12 Страстных Евангелий. В них рассказывается, как Христос собирается на страдания, описывается Тайная Вечеря. В частности, звучит молитва Христа в Гефсиманском саду, в которой просит у Господа, чтобы Он забрал у него чашу эту, но потом говорит такие важные слова: "Однако не моя, Твоя воля да будет". Таким образом Иисус показывает пример, как человек должен вести себя во времена страданий: нам нужно просить у Бога, чтобы исполнилась Его воля.

На Чистый четверг дома тоже можно читать различные Евангелия, начиная с Тайной вечери.

Как уточняет священник, существует такая молитва на Чистый четверг:

Иисус, благодарю за Твою жертву и Твою любовь, которую Ты показал, умыв ноги ученикам. Научи и меня смирению и жертвенности. Помоги мне быть светом для других, как Ты являешься светом для мира. Аминь.

Молиться можно как в храме, так и дома. Важно лишь делать это с искренней верой в Бога.

справка Анатолий Кулиш Священник Анатолий Кулиш окончил Волынскую духовную семинарию. Сейчас он священник, настоятель храма иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" ПЦУ г. Кременчуг. Кроме того, Анатолий возглавляет ОО "Пространство "Пламя".

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