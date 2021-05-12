Среди них оказался страстный Скорпион.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые лучше всех целуются.

Об этом сообщает Клубер.

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Лев

От поцелуя Льва у вас снесет крышу, даже не сомневайтесь. Они целуют нежно и в то же время максимально страстно.

Скорпион

Это один из самых страстных знаков Зодиака. Если вы ему нравитесь, то он одарит вас самым незабываемым поцелуем.

Дева

Эти люди - перфекционисты, и в поцелуях, в том числе. Из-за эмоциональности и аккуратности поцелуй Девы можно назвать совершенным.

Овен

Этот знак Зодиака точно знает, как "завести" партнера. Поверьте, их поцелуй это всего лишь вишенка на торте.

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Автор: Диана Могилевич