Астрологи назвали знаки Зодиака, которые лучше всех целуются.
Об этом сообщает Клубер.
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Лев
От поцелуя Льва у вас снесет крышу, даже не сомневайтесь. Они целуют нежно и в то же время максимально страстно.
Скорпион
Это один из самых страстных знаков Зодиака. Если вы ему нравитесь, то он одарит вас самым незабываемым поцелуем.
Дева
Эти люди - перфекционисты, и в поцелуях, в том числе. Из-за эмоциональности и аккуратности поцелуй Девы можно назвать совершенным.
Овен
Этот знак Зодиака точно знает, как "завести" партнера. Поверьте, их поцелуй это всего лишь вишенка на торте.
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