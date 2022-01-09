Народные праздники 9 января / фото ua.depositphotos.com
Христиане отмечают 9 января церковный праздник христианского мученика Стефана, которого побили камнями за христианскую проповедь. В этот день наши предки чествовали пастухов и угощали их гостинцами. Также в Степанов день принято заботиться о лошадях и давать им вкусную еду: тогда животные будут здоровы.
9 января на Руси был днем найма работников. Это благоприятная дата для смены места работы или просьбы о повышении. В эту дату проводили обряды для защиты от сглаза и ведьм. Молодые девушки гадали на замужество. Популярны были святочные гадания.
Что нельзя делать 9 января
- Хлебные крошки нельзя выбрасывать, иначе можно с ними выбросить достаток. Лучше отдать их животным.
- Нельзя носить в кармане крупные купюры.
- Разрушать птичьи гнезда сегодня - к большим неприятностям.
Приметы погоды 9 января
- Деревья покрыты инеем – к хорошему урожаю зерна.
- Если закат красного цвета, то скоро будет сильный снегопад.
- Зайцы близко к людям подходят – к похолоданию.
- Чем ниже птицы на деревьях сидят, тем теплее будет следующая неделя.