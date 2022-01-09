Народный праздник 9 января известен под названием Степанов день.

Христиане отмечают 9 января церковный праздник христианского мученика Стефана, которого побили камнями за христианскую проповедь. В этот день наши предки чествовали пастухов и угощали их гостинцами. Также в Степанов день принято заботиться о лошадях и давать им вкусную еду: тогда животные будут здоровы.

9 января на Руси был днем найма работников. Это благоприятная дата для смены места работы или просьбы о повышении. В эту дату проводили обряды для защиты от сглаза и ведьм. Молодые девушки гадали на замужество. Популярны были святочные гадания.

Что нельзя делать 9 января

Хлебные крошки нельзя выбрасывать, иначе можно с ними выбросить достаток. Лучше отдать их животным. Нельзя носить в кармане крупные купюры. Разрушать птичьи гнезда сегодня - к большим неприятностям.

Приметы погоды 9 января

Деревья покрыты инеем – к хорошему урожаю зерна.

Если закат красного цвета, то скоро будет сильный снегопад.

Зайцы близко к людям подходят – к похолоданию.

Чем ниже птицы на деревьях сидят, тем теплее будет следующая неделя.

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