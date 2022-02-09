Народный праздник 9 февраля / фото pixabay
Христиане отмечают церковный праздник 9 февраля в честь святителя Иоанна Златоуста, проповедника и богослова. В этот день наши предки наблюдали за огнем в печи. Чтобы в семье было благополучие и достаток, нужно растопить березовые дрова.
В день Иоанна Златоуста читали заговор на избавление от зубной боли. Святому молились о помощи в учебе и прибавлении разума. Также в этот день читают заговор на послушание детей.
9 февраля считается удачным днем для любых деловых вопросов. В эту дату можно заключать сделки и просить повышения. Также это хорошая дата для трудоустройства.
Что нельзя делать 9 февраля
- Мыть голову сегодня - дурная примета. Так можно лишиться разума.
- Нельзя дарить и принимать подарки, поскольку в них может быть порча.
- Пересчитывать деньги - к бедности.
- День считается неудачным для свадьбы и венчания.
Приметы погоды 9 февраля
- Белая луна предвещает мороз, красная - сильный ветер.
- Облака плывут против ветра - к снегопаду.
- Стекла запотели - к потеплению.
- Мокрый снег - к хорошему урожаю, сухой - к засушливому лету.