Народный праздник 9 февраля получил названия Златоустов день, Златоустьев огонь.

Христиане отмечают церковный праздник 9 февраля в честь святителя Иоанна Златоуста, проповедника и богослова. В этот день наши предки наблюдали за огнем в печи. Чтобы в семье было благополучие и достаток, нужно растопить березовые дрова.

В день Иоанна Златоуста читали заговор на избавление от зубной боли. Святому молились о помощи в учебе и прибавлении разума. Также в этот день читают заговор на послушание детей.

9 февраля считается удачным днем для любых деловых вопросов. В эту дату можно заключать сделки и просить повышения. Также это хорошая дата для трудоустройства.

Что нельзя делать 9 февраля

Мыть голову сегодня - дурная примета. Так можно лишиться разума. Нельзя дарить и принимать подарки, поскольку в них может быть порча. Пересчитывать деньги - к бедности. День считается неудачным для свадьбы и венчания.

Приметы погоды 9 февраля

Белая луна предвещает мороз, красная - сильный ветер.

Облака плывут против ветра - к снегопаду.

Стекла запотели - к потеплению.

Мокрый снег - к хорошему урожаю, сухой - к засушливому лету.

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