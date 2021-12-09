9 декабря церковь отмечает православный праздник освящения храма Георгия Победоносца в Киеве. В этот день отмечают именины Егора и Юрия – родственных имен с Георгием.
По обычаю, на Юрьев день крестьяне могли перейти от одного барина к другому. Старому хозяину при переходе уплачивали все долги. И по сей день сохранилась традиция раздавать долги на Юрьев день.
Святого Георгия называют покровителем волков. Считается, что волки в этот день особенно злые и не боятся людей. В этот день опасно далеко уезжать из дома. 8 декабря наши предки делали работу по хозяйству: утепляли дом и сарай, конопатили окна, оббивали двери войлоком.
Что нельзя делать 9 декабря
- Нельзя далеко уезжать из дома, иначе случится опасность в пути. Если всё же надо уехать, то прочитайте молитву на счастливую дорогу.
- Нельзя встречать эту дату в долгах.
- Ночью нельзя спать головой на север.
Приметы погоды 9 декабря
- Если вода в колодце вода бурлит, то зима будет суровой и с вьюгами.
- Если день морозный, то зима будет холодной.
- Северный ветер – к похолоданию.
- Иней с утра – к хорошему урожаю.