Народный праздник 8 декабря имеет названия Клим Холодный, Климентьев день.

8 декабря христиане отмечают православный праздник апостола от семидесяти Климента, известного оратора и проповедника. Наши предки в этот день усердно работали в доме и сарае: рубили дрова, утепляли окна, чинили печь.

8 декабря обязательно работали на пустой желудок. Тогда работа пройдет удачно. Женщины в этот день пряли у окна. 8 декабря старались не выходить из дома, потому что волков опасались. 8 декабря всей семьей нужно сходить церковь – тогда в семье будет согласие.

Постиранную одежду 8 ноября нужно вывесить на улице. Морозный воздух выгонит из одежды болезни и злую энергетику.

Что нельзя делать 8 декабря

Сегодня не рекомендуется рано завтракать. Все важные дела нужно сделать на пустой желудок. Не стоит выходить из дома после заката. Если приснился плохой сон – нельзя никому его рассказывать, иначе сбудется.

Приметы погоды 8 декабря

Петухи кричат до рассвета – к потеплению.

Если выпало много снега, то следующий год будет урожайным.

Водоемы покрылись тонким рыхлым льдом – к потеплению и дождям.

Туманный день – к дождливому лету.

Автор: Екатерина Пулатова