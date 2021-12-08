Народный праздник 8 декабря / фото УНИАН
8 декабря христиане отмечают православный праздник апостола от семидесяти Климента, известного оратора и проповедника. Наши предки в этот день усердно работали в доме и сарае: рубили дрова, утепляли окна, чинили печь.
8 декабря обязательно работали на пустой желудок. Тогда работа пройдет удачно. Женщины в этот день пряли у окна. 8 декабря старались не выходить из дома, потому что волков опасались. 8 декабря всей семьей нужно сходить церковь – тогда в семье будет согласие.
Постиранную одежду 8 ноября нужно вывесить на улице. Морозный воздух выгонит из одежды болезни и злую энергетику.
Что нельзя делать 8 декабря
- Сегодня не рекомендуется рано завтракать. Все важные дела нужно сделать на пустой желудок.
- Не стоит выходить из дома после заката.
- Если приснился плохой сон – нельзя никому его рассказывать, иначе сбудется.
Приметы погоды 8 декабря
- Петухи кричат до рассвета – к потеплению.
- Если выпало много снега, то следующий год будет урожайным.
- Водоемы покрылись тонким рыхлым льдом – к потеплению и дождям.
- Туманный день – к дождливому лету.