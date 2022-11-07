Христиане отмечают церковный праздник 7 ноября в честь праведной Тавифы, которая была известна своей благотворительностью и трудолюбием. Этот день считается удачным для добрых дел и честного труда - таких людей святая благословит и защитит от неприятностей.
В народном календаре эта дата получила название Дедовские плачи. В этот день наши предки чтили память умерших родных и проливали за ними слезы. Они верили, что если искренне поплакать за усопшими, то их души упокоятся с миром.
В эту дату опекали сирот и детей, лишенных опеки. К ним приходили всей деревней, приносили гостинцы и подарки. Украсть что-то у сироты считалось одним из самых страшных грехов.
7 ноября женщины раскаивались в совершенных грехах, чтобы встретить зиму с чистой душой. День считается неудачным для бизнеса и торговли.
Что нельзя делать 7 ноября
- Не стоит назначать на этот день деловые переговоры, подписания контрактов, крупные покупки.
- Категорически запрещено обманывать и обижать детей.
- Нельзя отказывать нищим в помощи, иначе можно навлечь на себя беду.
- Женщине нельзя плакать в подушку сегодня.
- Есть хлеб сегодня - к тяжелому году и частым неудачам в личной жизни.
Приметы погоды 7 ноября
- Если выпал снег, в следующем году будет хороший урожай зерновых.
- Утренний туман предвещает оттепель.
- Дождливый день - к мокрому ноябрю.
- Если ночь очень холодная, но день теплый и ясный, то весь ноябрь будут перепады температур.
- Вороны сидят на нижних ветках деревьев - к сильному ветру.