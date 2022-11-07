Народный праздник 7 ноября известен под названиями Дедовские плачи, Праведная Тавифа.

Христиане отмечают церковный праздник 7 ноября в честь праведной Тавифы, которая была известна своей благотворительностью и трудолюбием. Этот день считается удачным для добрых дел и честного труда - таких людей святая благословит и защитит от неприятностей.

В народном календаре эта дата получила название Дедовские плачи. В этот день наши предки чтили память умерших родных и проливали за ними слезы. Они верили, что если искренне поплакать за усопшими, то их души упокоятся с миром.

В эту дату опекали сирот и детей, лишенных опеки. К ним приходили всей деревней, приносили гостинцы и подарки. Украсть что-то у сироты считалось одним из самых страшных грехов.

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7 ноября женщины раскаивались в совершенных грехах, чтобы встретить зиму с чистой душой. День считается неудачным для бизнеса и торговли.

Что нельзя делать 7 ноября

Не стоит назначать на этот день деловые переговоры, подписания контрактов, крупные покупки. Категорически запрещено обманывать и обижать детей. Нельзя отказывать нищим в помощи, иначе можно навлечь на себя беду. Женщине нельзя плакать в подушку сегодня. Есть хлеб сегодня - к тяжелому году и частым неудачам в личной жизни.

Приметы погоды 7 ноября

Если выпал снег, в следующем году будет хороший урожай зерновых.

Утренний туман предвещает оттепель.

Дождливый день - к мокрому ноябрю.

Если ночь очень холодная, но день теплый и ясный, то весь ноябрь будут перепады температур.

Вороны сидят на нижних ветках деревьев - к сильному ветру.

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