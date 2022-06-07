Народный праздник 7 июня известен под названиями Иван – Медвяные росы, Иванов день, Ферапонт – худые росы.

Христиане отмечают церковный праздник 7 июня в честь обретения главы Иоанна Предтечи, а также в честь священномученика Ферапонта. В этот день у хозяек было много хлопот. Женщины работали с раннего утра до поздней ночи.

В этот день росы считаются вредными. По ним нельзя бегать босиком, особенно детям. Домашнюю скотину 7 июня не пасут. День подходящий для высаживания капусты и сбора лекарственных трав. Также сегодня можно готовить консервацию и варенье.

Что нельзя делать 7 июня

Нельзя подметать пол веником, чтобы не вымести свою удачу. Строго запрещено плевать на землю. Нельзя делать косметологические процедуры и пользоваться косметикой сегодня. Неудачный день для зачатия ребенка. Зачатый сегодня ребенок вырастет глупым и ленивым.

Приметы погоды 7 июня

Большая роса - к хорошему урожаю льна и гречки.

Рябина густо цветет - к хорошему урожаю зерна.

Если рябина ещё не зацвела, значит, осень будет поздней.

Если муравьи отходят далеко от муравейника, то дождя в ближайшие дни не будет.

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