Христиане отмечают церковный праздник 7 июня в честь обретения главы Иоанна Предтечи, а также в честь священномученика Ферапонта. В этот день у хозяек было много хлопот. Женщины работали с раннего утра до поздней ночи.
В этот день росы считаются вредными. По ним нельзя бегать босиком, особенно детям. Домашнюю скотину 7 июня не пасут. День подходящий для высаживания капусты и сбора лекарственных трав. Также сегодня можно готовить консервацию и варенье.
Что нельзя делать 7 июня
- Нельзя подметать пол веником, чтобы не вымести свою удачу.
- Строго запрещено плевать на землю.
- Нельзя делать косметологические процедуры и пользоваться косметикой сегодня.
- Неудачный день для зачатия ребенка. Зачатый сегодня ребенок вырастет глупым и ленивым.
Приметы погоды 7 июня
- Большая роса - к хорошему урожаю льна и гречки.
- Рябина густо цветет - к хорошему урожаю зерна.
- Если рябина ещё не зацвела, значит, осень будет поздней.
- Если муравьи отходят далеко от муравейника, то дождя в ближайшие дни не будет.