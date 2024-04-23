23 апреля по новому стилю верующие отмечают День Георгия Победоносца - очень уважаемого в Украине святого, которого считают покровителем казаков и всех воинов. В этот день можно читать молитвы Георгию Победоносцу о защите украинских военных, а также поздравить с именинами обладателей родственных имен - Юриев и Егоров.
В день Юрия 2024 поздравьте знакомых обладателей этого имени с именинами и отправьте им поздравительную открытку. Мы раскрыли значение этого красивого имени и собрали лучшие поздравления с Днем ангела Юрия.
Значение имени Юрий, Георгий и Егор
Имя Георгий происходит от древнегреческого "георгос" - земледелец. Юрий и Егор считаются формами имени Георгий, которые появились из-за искажения славянским произношением. Долгое время в Киевской Руси имя Георгий являлось только церковным, Юрий - светским и аристократическим, а Егор - простонародным.
Обладатели этих имен отличаются стойким, уравновешенным характером, смелостью и ответственностью. Они проявляют эмоции в делах, а не словах. Юрии, Георгии и Егоры знают, чего хотят от жизни, и редко сворачивают с намеченного пути. Они умеют дать мудрый совет и поддержать.
С Днем ангела Юрия, Егора и Георгия - поздравления и картинки
С днем ангела, Юрочка, тебя!
Пусть родные только радуют любя,
Пусть удача не обходит стороной,
Ангел будет рядышком с тобой!
Пусть здоровье будет крепче, чем гранит,
Счастье каждый новый день тебе сулит!
***
От души желаю, Юрий,
Чтоб везло тебе во всем,
Ссоры, ветры, злые бури
Мимо обошли твой дом.
Чтобы в сердце лишь веселье,
И родные за столом,
Только в плюсе настроенье,
И успех в труде любом!
***
Уважаемый наш Юрий,
Никогда не будь ты хмурым,
Про улыбки вспоминай,
Их побольше раздавай!
Пусть всё будет превосходно:
Дом, работа и друзья.
Пусть везенье будет долгим,
Не отпустит никогда!
***
Шагай вперед с улыбкой, Юра,
Здоров будь, счастлив и богат.
И только крупные купюры
Пусть в портмоне твоем лежат!
Пускай любовь взаимной будет,
Пускай тебя все уважают,
И лишь хорошие пусть люди
Тебя всё время окружают!
***
Поздравляю тебя, Юрий!
Будь всегда счастливым самым,
Самым классным и везучим,
И вся жизнь пусть будет ясной.
Пусть к победам вдохновляют
Силы, радость, окрыление,
Чтоб все планы воплощались,
Удивляя окружение!
***
Спешу тебя, Юрий, поздравить я,
Пожелать отваги, мужества и силы,
Рядом будет пусть всегда семья,
А дни твои все станут так красивы.
Благополучия, надежности и веры,
Пусть каждый раз добьешь ты вершин,
Обходишь все легко всегда барьеры,
Высок и крепок будет в жизни чин.
***
Символ победы, добро и почет —
Всё это имя Георгий несет.
Сильное, твердое, очень мужское,
С именем этим не знают покоя.
Пусть тебе жизнь рассыпает подарки,
Множество радости ждет на пути.
Знаю, возьмешь в жизни новые старты,
Чтобы к победе успешно прийти.
***
Я Георгию желаю,
С оптимизмом в сердце жить
И, преграды все сметая,
Победителем ходить!
Энергичным быть, спортивным,
Как с Олимпа Аполлон,
И в доходах перспективным —
Что ни день, то миллион!
***
Дорогой Георгий, поздравляю!
Пусть успех сопутствует тебе,
Пусть богатство окружает,
Свет сияет на душе.
Пусть сбываются мечтанья,
Всё пусть будет хорошо.
Пусть лучи добра и пониманья
Дарят нежное тепло.
***
Юра, пусть все вершины будут покорены, а все цели достигнуты. Желаю, чтобы ты, твои родные и близкие тебе люди были здоровы. Желаю, чтобы семья была крепкой, прочной и счастливой. Пусть улыбка не сходит с лица, и пусть каждый день для нее находится повод.
***
С днем ангела, Юра! Желаю тебе всегда быть на высоте, в любой ситуации оставаться человеком с большой буквы, быть всегда честным и справедливым и конечно же никогда не сдаваться.
***
Поздравляю, Юрий! С именинами тебя! Желаю, чтобы всегда рядом были близкие, любимые и самые дорогие люди, которые никогда не предадут, которые помогут и направят на успешный путь. Здоровья и долгих лет жизни!
***
Дорогой Юрий, хочу пожелать тебе сегодня всего самого светлого и хорошего. Пусть всё складывается так, как ты этого хочешь. Желаю быть любимым, окруженным заботой и добротой. Поздравляю с Днем ангела!
***
Георгий, с праздником именин! Пусть в твоей жизни всегда будет чистая и взаимная любовь, успешная и востребованная профессия, верные и преданные друзья, а также здоровые и счастливые родные и близкие!
***
Только побед, искренних слов, легкости и опыта без ошибок. Пусть все мечты становятся реальностью, и всегда будет достаток энергии. Избегай проблем, не блокируй свои потребности, находи выход из трудных ситуаций.
***
Дорогой Егор, будь успешен во всём, никогда не скучай и каждый раз находи то самое, что будет доставлять тебе только удовольствие. Поздравляю, Егор, и искренне желаю здоровья, удачи, любви, достатка и уверенности!