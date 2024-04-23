23 апреля по новому стилю отмечается День Георгия Победоносца, в который стоит поздравить знакомых Юриев и Георгиев.

23 апреля по новому стилю верующие отмечают День Георгия Победоносца - очень уважаемого в Украине святого, которого считают покровителем казаков и всех воинов. В этот день можно читать молитвы Георгию Победоносцу о защите украинских военных, а также поздравить с именинами обладателей родственных имен - Юриев и Егоров.

В день Юрия 2024 поздравьте знакомых обладателей этого имени с именинами и отправьте им поздравительную открытку. Мы раскрыли значение этого красивого имени и собрали лучшие поздравления с Днем ангела Юрия.

Значение имени Юрий, Георгий и Егор

Имя Георгий происходит от древнегреческого "георгос" - земледелец. Юрий и Егор считаются формами имени Георгий, которые появились из-за искажения славянским произношением. Долгое время в Киевской Руси имя Георгий являлось только церковным, Юрий - светским и аристократическим, а Егор - простонародным.

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Обладатели этих имен отличаются стойким, уравновешенным характером, смелостью и ответственностью. Они проявляют эмоции в делах, а не словах. Юрии, Георгии и Егоры знают, чего хотят от жизни, и редко сворачивают с намеченного пути. Они умеют дать мудрый совет и поддержать.

С Днем ангела Юрия, Егора и Георгия - поздравления и картинки

С днем ангела, Юрочка, тебя!

Пусть родные только радуют любя,

Пусть удача не обходит стороной,

Ангел будет рядышком с тобой!

Пусть здоровье будет крепче, чем гранит,

Счастье каждый новый день тебе сулит!

***

От души желаю, Юрий,

Чтоб везло тебе во всем,

Ссоры, ветры, злые бури

Мимо обошли твой дом.

Чтобы в сердце лишь веселье,

И родные за столом,

Только в плюсе настроенье,

И успех в труде любом!

***

Уважаемый наш Юрий,

Никогда не будь ты хмурым,

Про улыбки вспоминай,

Их побольше раздавай!

Пусть всё будет превосходно:

Дом, работа и друзья.

Пусть везенье будет долгим,

Не отпустит никогда!

***

Шагай вперед с улыбкой, Юра,

Здоров будь, счастлив и богат.

И только крупные купюры

Пусть в портмоне твоем лежат!

Пускай любовь взаимной будет,

Пускай тебя все уважают,

И лишь хорошие пусть люди

Тебя всё время окружают!

***

Поздравляю тебя, Юрий!

Будь всегда счастливым самым,

Самым классным и везучим,

И вся жизнь пусть будет ясной.

Пусть к победам вдохновляют

Силы, радость, окрыление,

Чтоб все планы воплощались,

Удивляя окружение!

***

Спешу тебя, Юрий, поздравить я,

Пожелать отваги, мужества и силы,

Рядом будет пусть всегда семья,

А дни твои все станут так красивы.

Благополучия, надежности и веры,

Пусть каждый раз добьешь ты вершин,

Обходишь все легко всегда барьеры,

Высок и крепок будет в жизни чин.

***

Символ победы, добро и почет —

Всё это имя Георгий несет.

Сильное, твердое, очень мужское,

С именем этим не знают покоя.

Пусть тебе жизнь рассыпает подарки,

Множество радости ждет на пути.

Знаю, возьмешь в жизни новые старты,

Чтобы к победе успешно прийти.

***

Я Георгию желаю,

С оптимизмом в сердце жить

И, преграды все сметая,

Победителем ходить!

Энергичным быть, спортивным,

Как с Олимпа Аполлон,

И в доходах перспективным —

Что ни день, то миллион!

***

Дорогой Георгий, поздравляю!

Пусть успех сопутствует тебе,

Пусть богатство окружает,

Свет сияет на душе.

Пусть сбываются мечтанья,

Всё пусть будет хорошо.

Пусть лучи добра и пониманья

Дарят нежное тепло.

***

Юра, пусть все вершины будут покорены, а все цели достигнуты. Желаю, чтобы ты, твои родные и близкие тебе люди были здоровы. Желаю, чтобы семья была крепкой, прочной и счастливой. Пусть улыбка не сходит с лица, и пусть каждый день для нее находится повод.

***

С днем ангела, Юра! Желаю тебе всегда быть на высоте, в любой ситуации оставаться человеком с большой буквы, быть всегда честным и справедливым и конечно же никогда не сдаваться.

***

Поздравляю, Юрий! С именинами тебя! Желаю, чтобы всегда рядом были близкие, любимые и самые дорогие люди, которые никогда не предадут, которые помогут и направят на успешный путь. Здоровья и долгих лет жизни!

***

Дорогой Юрий, хочу пожелать тебе сегодня всего самого светлого и хорошего. Пусть всё складывается так, как ты этого хочешь. Желаю быть любимым, окруженным заботой и добротой. Поздравляю с Днем ангела!

***

Георгий, с праздником именин! Пусть в твоей жизни всегда будет чистая и взаимная любовь, успешная и востребованная профессия, верные и преданные друзья, а также здоровые и счастливые родные и близкие!

***

Только побед, искренних слов, легкости и опыта без ошибок. Пусть все мечты становятся реальностью, и всегда будет достаток энергии. Избегай проблем, не блокируй свои потребности, находи выход из трудных ситуаций.

***

Дорогой Егор, будь успешен во всём, никогда не скучай и каждый раз находи то самое, что будет доставлять тебе только удовольствие. Поздравляю, Егор, и искренне желаю здоровья, удачи, любви, достатка и уверенности!

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