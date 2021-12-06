Народный праздник 6 декабря / фото depositphotos.com
6 декабря церковь отмечает православный праздник в честь епископа Митрофана Воронежского, а также иеромонаха Серафима. В этот день на Руси устраивали шумные гуляния. Женщины пекли пироги, а мужчины варили пиво. На посиделках играли в различные игры.
В этот день наши предки пекли дрожжевые булки и ставили в них кресты. Женщины, которые ждали мужей с военной службы, наблюдали в эту дату за пауками. Если пауки в доме сплели паутину, то мужчина скоро вернется домой невредимый.
Что нельзя делать 6 декабря
- Женщине нельзя ревновать супруга, иначе он действительно загуляет.
- Нельзя жадничать и отказывать в помощи.
- Под запретом в этот день любые ссоры и конфликты.
Приметы погоды 6 декабря
- Редкие облака сулят морозную и ясную зиму.
- Солнечный и теплый день предвещает жаркий июнь.
- Розовые облака на закате – к сильным морозам.
- Луна ясно светит и не прячется за облаками – к сильному ветру.