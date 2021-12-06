Народный праздник 6 декабря / фото depositphotos.com

6 декабря церковь отмечает православный праздник в честь епископа Митрофана Воронежского, а также иеромонаха Серафима. В этот день на Руси устраивали шумные гуляния. Женщины пекли пироги, а мужчины варили пиво. На посиделках играли в различные игры.

В этот день наши предки пекли дрожжевые булки и ставили в них кресты. Женщины, которые ждали мужей с военной службы, наблюдали в эту дату за пауками. Если пауки в доме сплели паутину, то мужчина скоро вернется домой невредимый.

Что нельзя делать 6 декабря

  1. Женщине нельзя ревновать супруга, иначе он действительно загуляет.
  2. Нельзя жадничать и отказывать в помощи.
  3. Под запретом в этот день любые ссоры и конфликты.

Приметы погоды 6 декабря

  • Редкие облака сулят морозную и ясную зиму.
  • Солнечный и теплый день предвещает жаркий июнь.
  • Розовые облака на закате – к сильным морозам.
  • Луна ясно светит и не прячется за облаками – к сильному ветру.

Автор: Екатерина Пулатова