Народный праздник 6 декабря имеет название Митрофанов день.

6 декабря церковь отмечает православный праздник в честь епископа Митрофана Воронежского, а также иеромонаха Серафима. В этот день на Руси устраивали шумные гуляния. Женщины пекли пироги, а мужчины варили пиво. На посиделках играли в различные игры.

В этот день наши предки пекли дрожжевые булки и ставили в них кресты. Женщины, которые ждали мужей с военной службы, наблюдали в эту дату за пауками. Если пауки в доме сплели паутину, то мужчина скоро вернется домой невредимый.

Что нельзя делать 6 декабря

Женщине нельзя ревновать супруга, иначе он действительно загуляет. Нельзя жадничать и отказывать в помощи. Под запретом в этот день любые ссоры и конфликты.

Приметы погоды 6 декабря

Редкие облака сулят морозную и ясную зиму.

Солнечный и теплый день предвещает жаркий июнь.

Розовые облака на закате – к сильным морозам.

Луна ясно светит и не прячется за облаками – к сильному ветру.

Автор: Екатерина Пулатова