Христиане отмечают церковный праздник 5 июля в честь святой мученицы Иулании. Наши предки этот день посвящали огородным работам: сеяли позднюю редиску и боролись с болезнями и вредителями.
Для обработки растений готовили специальный раствор из толченого чеснока и натертого хозяйственного мыла. Смесь разводили водой и обрабатывали растений от насекомых, тли и грибка. В день Ульяны также собирали целебное растение купальницу обыкновенную, которую добавляли в воду в ванной или бане.
Что нельзя делать 5 июля
- Женщинам нельзя ревновать своих мужей, иначе он действительно уйдет к другой.
- Неудачный день для поездок и путешествий.
- Нельзя врать сегодня, иначе ваше вранье быстро раскроют.
- До обеда не начинайте важных дел.
Приметы погоды 5 июля
- Низкие облака на небе - к ненастью.
- Если над рекой стоит туман, то скоро пойдет дождь.
- Влага на камнях появилась - к мокрой погоде.
- Комары летают большим роем - к сильной жаре, а если поодиночке - к ветрам.
Дождь в этот день обещает хороший урожай пшеницы, ржи и льна.