Народный праздник 5 июля имеет названия Ульянин день, Евсеев день.

Христиане отмечают церковный праздник 5 июля в честь святой мученицы Иулании. Наши предки этот день посвящали огородным работам: сеяли позднюю редиску и боролись с болезнями и вредителями.

Для обработки растений готовили специальный раствор из толченого чеснока и натертого хозяйственного мыла. Смесь разводили водой и обрабатывали растений от насекомых, тли и грибка. В день Ульяны также собирали целебное растение купальницу обыкновенную, которую добавляли в воду в ванной или бане.

Что нельзя делать 5 июля

Женщинам нельзя ревновать своих мужей, иначе он действительно уйдет к другой. Неудачный день для поездок и путешествий. Нельзя врать сегодня, иначе ваше вранье быстро раскроют. До обеда не начинайте важных дел.

Приметы погоды 5 июля

Низкие облака на небе - к ненастью.

Если над рекой стоит туман, то скоро пойдет дождь.

Влага на камнях появилась - к мокрой погоде.

Комары летают большим роем - к сильной жаре, а если поодиночке - к ветрам.

Дождь в этот день обещает хороший урожай пшеницы, ржи и льна.

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