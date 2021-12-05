Народный праздник 5 декабря наши предки называли Прокопьевым днем.

5 декабря отмечается церковный праздник святого Прокопия Чтеца, который имел исцелять людей словом. После Прокопьева дня устанавливали хороший санный путь. В этот период открывались ярмарки и торговые лавы.

5 декабря в каждом городе и селе проводили большой праздник, на который приходили все жители. Часто в этот день резали барана. На Прокопия мужчины устраивали братчины: варили пиво, жарили рыбу и мясо.

5 декабря было принято загадывать друг другу загадки. Это хороший день для общения и дружбы. Также в эту дату нужно просить прощения у всех, с кем человек поссорился.

Что нельзя делать 5 декабря

Нельзя никому одалживать деньги, иначе кошелек опустеет. 5 декабря нельзя спать днем – здоровье ухудшится. Нельзя надевать белую одежду.

Приметы погоды 5 декабря

Мороз в этот день сулит оттепель и дождь.

Теплая погода – к затяжной и снежной зиме.

Если зайцы уже поменяли окрас, то скоро наступят морозы.

Птицы громко поют – к снегопаду.

Автор: Екатерина Пулатова