Народный праздник 5 декабря / фото ua.depositphotos.com
5 декабря отмечается церковный праздник святого Прокопия Чтеца, который имел исцелять людей словом. После Прокопьева дня устанавливали хороший санный путь. В этот период открывались ярмарки и торговые лавы.
5 декабря в каждом городе и селе проводили большой праздник, на который приходили все жители. Часто в этот день резали барана. На Прокопия мужчины устраивали братчины: варили пиво, жарили рыбу и мясо.
5 декабря было принято загадывать друг другу загадки. Это хороший день для общения и дружбы. Также в эту дату нужно просить прощения у всех, с кем человек поссорился.
Что нельзя делать 5 декабря
- Нельзя никому одалживать деньги, иначе кошелек опустеет.
- 5 декабря нельзя спать днем – здоровье ухудшится.
- Нельзя надевать белую одежду.
Приметы погоды 5 декабря
- Мороз в этот день сулит оттепель и дождь.
- Теплая погода – к затяжной и снежной зиме.
- Если зайцы уже поменяли окрас, то скоро наступят морозы.
- Птицы громко поют – к снегопаду.