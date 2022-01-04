Народный праздник 4 января известен под названием Анастасия Узорешительница.

4 января христиане отмечают церковный праздник память христианской мученицы Анастасии Узорешительницы. Она считается покровительницей невинно осужденных и беременных женщин. Во время беременности и родов святой молятся о благополучном рождении детей.

4 января женщины вышивали специальное полотенце для помощи в родах. Такое полотенце дают повитухе, чтобы она обтирала роженицу. Знахари читали заговор для защиты от родовых травм и выкидышей. Беременным сегодня нужно есть цельнозерновую кашу.

В эту дату часто снятся кошмары или дурные сны. Чтобы такой сон не исполнился, надо записать его на бумажке и сжечь.

Что нельзя делать 4 января

Нельзя шить и вязать беременным, но можно вышивать. Ходить босиком по дому сегодня - плохая примета. Желательно не прокалывать нос и уши и избегать порезов. Такие травмы будут долго заживать. Ни в коем случае нельзя бить и обижать животных.

Приметы погоды 4 января

Какой день сегодня, таким будет октябрь.

Много сосулек на крыше - к урожайному году.

Если облака плывут против ветра, то будет снегопад.

В реке стало мало воды – к плохой рыбной ловле.

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