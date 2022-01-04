Народный праздник 4 января / фото depositphotos.com
4 января христиане отмечают церковный праздник память христианской мученицы Анастасии Узорешительницы. Она считается покровительницей невинно осужденных и беременных женщин. Во время беременности и родов святой молятся о благополучном рождении детей.
4 января женщины вышивали специальное полотенце для помощи в родах. Такое полотенце дают повитухе, чтобы она обтирала роженицу. Знахари читали заговор для защиты от родовых травм и выкидышей. Беременным сегодня нужно есть цельнозерновую кашу.
В эту дату часто снятся кошмары или дурные сны. Чтобы такой сон не исполнился, надо записать его на бумажке и сжечь.
Что нельзя делать 4 января
- Нельзя шить и вязать беременным, но можно вышивать.
- Ходить босиком по дому сегодня - плохая примета.
- Желательно не прокалывать нос и уши и избегать порезов. Такие травмы будут долго заживать.
- Ни в коем случае нельзя бить и обижать животных.
Приметы погоды 4 января
- Какой день сегодня, таким будет октябрь.
- Много сосулек на крыше - к урожайному году.
- Если облака плывут против ветра, то будет снегопад.
- В реке стало мало воды – к плохой рыбной ловле.