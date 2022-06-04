Народный праздник 4 июня известен под названиями Василисков день, Василиск, Соловьиный день.

Христиане отмечают церковный праздник 4 июня в честь святого мученика Василиска. В этот день установлен строгий запрет на любые работы в саду и огороде. Нельзя ничего сажать и сеять, иначе на участке вырастут одни васильки.

Увидеть васильки в этот день - хорошая примета. Бездетной паре это сулит скорое рождение ребенка. Несколько цветков можно сорвать и поставить в вазу с водой. Также очень хорошей приметой считается услышать пение соловья 4 июня. Это сулит человеку долголетие.

Что нельзя делать 4 июня

Нельзя оставлять в курятнике яйца в конце дня. Обязательно соберите все яйца. Девушкам не стоит есть ржаной хлеб, иначе у них будут женские болезни. Нельзя ничего делать в огороде и в саду. Свистеть нельзя - это привлечет воров. Мужчине нельзя стричься - это укоротит ему жизнь. Искать работу и ходить на собеседования сегодня - к неудаче.

Приметы погоды 4 июня

Ночью поют соловьи - к ясной погоде.

Сильный утренний туман сулит хороший урожай.

Много пауков появилось - к хорошему урожаю огурцов.

Если лягушки громко квакают, то скоро пойдет дождь.

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