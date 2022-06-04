Христиане отмечают церковный праздник 4 июня в честь святого мученика Василиска. В этот день установлен строгий запрет на любые работы в саду и огороде. Нельзя ничего сажать и сеять, иначе на участке вырастут одни васильки.
Увидеть васильки в этот день - хорошая примета. Бездетной паре это сулит скорое рождение ребенка. Несколько цветков можно сорвать и поставить в вазу с водой. Также очень хорошей приметой считается услышать пение соловья 4 июня. Это сулит человеку долголетие.
Что нельзя делать 4 июня
- Нельзя оставлять в курятнике яйца в конце дня. Обязательно соберите все яйца.
- Девушкам не стоит есть ржаной хлеб, иначе у них будут женские болезни.
- Нельзя ничего делать в огороде и в саду.
- Свистеть нельзя - это привлечет воров.
- Мужчине нельзя стричься - это укоротит ему жизнь.
- Искать работу и ходить на собеседования сегодня - к неудаче.
Приметы погоды 4 июня
- Ночью поют соловьи - к ясной погоде.
- Сильный утренний туман сулит хороший урожай.
- Много пауков появилось - к хорошему урожаю огурцов.
- Если лягушки громко квакают, то скоро пойдет дождь.