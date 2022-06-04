Какой православный праздник сегодня отмечают верующие и какие традиции нужно соблюдать - узнайте в материале УНИАН.

Святой Василиск жил во времена правления императора Максимиана Галерия и был заключен в темницу за свою христианскую веру. Там, в заточении, он начал готовиться к мученическому подвигу и был отпущен из темницы в родной край, чтобы попрощаться с близкими.

Василиск сообщил родным, что видится с ними в последний раз. Когда правитель узнал о том, что стража отпустила Василиска, приказал поймать его, заковать в оковы и снова посадить в темницу. На суде его заставляли принести жертву языческим богам, но Василиск отказался. Тогда ему отсекли голову, а тело бросили в реку.

В честь памяти святого сегодня отмечается народный праздник 4 июня - день Василиска.

Православный праздник 4 июня - день памяти праведного Иакова Боровичского

Доподлинно неизвестно, кем был святой Иаков, но, согласно преданию, он прославился, как великий чудотворец, потому что мощи его однажды явились близ селения Боровичи и от них исходило множество чудес. Эти мощи сначала установили в часовне, а затем и в храме. Многие страждущие приходили к святыне, чтобы получить исцеление или помощь.

Приметы 4 июня

летает множество оводов - к хорошему урожаю огурцов;

щавель вырос в больших количествах - зима будет теплой и мягкой;

утром стелется туман - грибов будет много;

дует северный ветер - дождей в ближайшее время не ждать.

Что сегодня нельзя делать

В эту дату категорически запрещено что-либо высаживать на огороде - урожай не взойдет. По народным поверьям, жене нельзя стричь мужа - рискуете укоротить ему жизнь. Наши предки 4 июня не хранили дома сырые куриные яйца - сразу их варили или использовали для приготовления блюд, так как верили, что из яйца может вылупиться монстр Василиск.

Что можно делать 4 июня

Славяне использовали этот день, чтобы провести обряды, в основном, любовные. Молодые девушки плели венки из березовых веток и бросали их воду. Венок пошел ко дну - счастья не будет, остался на плаву - ждать хорошего жениха. Взамен сломанных веток на березе нужно было завязать ленточку - дар природе. Травники и знахари ходили в лес, чтобы собрать целебные травы - в эту дату растения обретали особенную силу.

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