УНИАН выяснил, какие основные традиции и приметы дня принес народный праздник "Тимофей Полузимник".

Православные верующие сегодня отмечают церковный праздник 4 февраля - день памяти святого Тимофея. В народе торжество получило название "Тимофеев день" или "Тимофей Полузимник".

По старому стилю праздник отмечается 22 января. Славяне считали, что к этой дате половина зимы уже позади. 4 февраля обычно очень морозно, сильнее, чем на Крещение. Но погода такая сохраняется недолго - всего несколько дней.

Читайте такжеИменинники 4 февраля - кто празднует День ангела сегодняКрестьяне на Тимофея лечили грыжу - считалось, что именно в этот день исцеление пройдет успешно. Пчеловоды занимались своими ульями, проверяли, не погибли ли пчелы от холода. Основной народной традицией дня было катание с горок: девушки на санях катились вниз наперегонки. Та, что первой окажется внизу, скорее всего, соберет богатый урожай льна.

Народные приметы 4 февраля

По погоде в этот день можно определить, как быстро наступит весна:

снег налип на столбы, провода и деревья - скоро потеплеет;

метель на улице - такая погода будет еще несколько дней;

морозные узоры на окнах расположены кончиками вверх - морозы не отступят;

чистое небо без облаков - к ранней весне.

Сны 4 февраля считаются вещими, но их нельзя трактовать буквально - доверьтесь интуиции.

Что нельзя делать 4 февраля

Существует несколько важных запретов, которые нельзя игнорировать сегодня. На Тимофеев день запрещено:

подавать милостыню, иначе сами окажетесь "с протянутой рукой";

ходить в баню или сауну - сегодня там купается банник и он может разозлиться из-за того, что вы его потревожили;

переступать порог дома левой ногой - погрязнете в несчастьях;

смотреть в чужие окна - заберете себе проблемы людей.

Также сегодня не рекомендуется сажать новые комнатные цветы - в них могут поселиться бесы и навлечь на вашу семью болезни.

Ранее мы рассказывали о том, как ухаживать за растениями в феврале, чтобы это было безопасно.

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