В церковный праздник 30 сентября почитаются четыре святые: маленькие мученицы Вера, Надежда, Любовь и мать их София. Этих трех девочек замучили до смерти за приверженность христианству. Их мать София похоронила дочерей и сама умерла от горя.
Мы публиковали поздравления с Днем Веры, Надежды и Любови.
Трагичная история святых женщин прославляла главные христианские добродетели, в честь которых и были названы девочки, а также настоящая материнская любовь Софии. Наши предки в этот день отмечали "бабьи именины" - праздник всех женщин.
Женщинам в этот день разрешалось не работать, и все домашние хлопоты брали на себя мужчины. Всех женщин одаривали цветами и лакомствами, а женщин с именами Вера, Надежда, Любовь и София угощали пирогами. Именины обычно праздновали три дня.
По давней традиции, 30 сентября женщины плакали с утра, чтобы выплакать всё горе и невзгоды. Считалось, что кто сегодня поплачет, тот в течение года будет счастлив.
День считается удачным для любых встреч с родственниками и друзьями, а также для романтических дел. Замужние женщины в этот день покупали три свечи в церкви и ставили у домашнего ложа.
Что нельзя делать 30 сентября
- Женщинам нельзя работать в этот день.
- Мужчинам запрещено оскорблять и унижать женщин, иначе в будущем будут неприятности.
- Не стоит спорить с родными и выяснять отношения, иначе дома постоянно будут скандалы.
- Неудачный день для рукоделия.
- Не стоит делать консервацию сегодня, иначе она получится неудачной.
Приметы погоды 30 сентября
- Если весь день сухо, то зима будет поздней.
- Кошка сильно линяет - к скорому похолоданию.
- Если день ясный и теплый, то рыбалка будет удачной.
- Журавли уже улетают в теплые края - на Покров уже ударят морозы.