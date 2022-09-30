Народный праздник 30 сентября известен под названиями Вера, Надежда, Любовь и матерь их София.

В церковный праздник 30 сентября почитаются четыре святые: маленькие мученицы Вера, Надежда, Любовь и мать их София. Этих трех девочек замучили до смерти за приверженность христианству. Их мать София похоронила дочерей и сама умерла от горя.

Мы публиковали поздравления с Днем Веры, Надежды и Любови.

Трагичная история святых женщин прославляла главные христианские добродетели, в честь которых и были названы девочки, а также настоящая материнская любовь Софии. Наши предки в этот день отмечали "бабьи именины" - праздник всех женщин.

Видео дня

Женщинам в этот день разрешалось не работать, и все домашние хлопоты брали на себя мужчины. Всех женщин одаривали цветами и лакомствами, а женщин с именами Вера, Надежда, Любовь и София угощали пирогами. Именины обычно праздновали три дня.

По давней традиции, 30 сентября женщины плакали с утра, чтобы выплакать всё горе и невзгоды. Считалось, что кто сегодня поплачет, тот в течение года будет счастлив.

День считается удачным для любых встреч с родственниками и друзьями, а также для романтических дел. Замужние женщины в этот день покупали три свечи в церкви и ставили у домашнего ложа.

Что нельзя делать 30 сентября

Женщинам нельзя работать в этот день. Мужчинам запрещено оскорблять и унижать женщин, иначе в будущем будут неприятности. Не стоит спорить с родными и выяснять отношения, иначе дома постоянно будут скандалы. Неудачный день для рукоделия. Не стоит делать консервацию сегодня, иначе она получится неудачной.

Приметы погоды 30 сентября

Если весь день сухо, то зима будет поздней.

Кошка сильно линяет - к скорому похолоданию.

Если день ясный и теплый, то рыбалка будет удачной.

Журавли уже улетают в теплые края - на Покров уже ударят морозы.

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