нНародный праздник 30 ноября / фото УНИАН
30 ноября церковь отмечает церковный праздник богослова и святителя Григория Чудотворца. Наши предки по этому дню определяли какой будет зима. Поэтому святой Григорий получил прозвище Зимоуказатель.
На Руси в этот день выпадало много снега. Наши предки радовались снегу и катались на санях. Кто укатится дальше всех, тот будет счастливым в следующем году. В этот день не стоит слушать новости и сплетни – все они будут пустыми.
Что нельзя делать 30 ноября
- В этот день нельзя есть яблоки – это плохая примета.
- Нельзя примерять чужие украшения, особенно кольца.
- Не стоит слушать чужие советы или поучения. Они не принесут пользы.
Приметы погоды 30 ноября
- Если муравьи построили высокие муравейники, то зима будет суровой.
- Какая погода до обеда, такой будет первая половина зимы, а погода после обеда определит вторую половину.
- Растущая луна в этот день предвещает морозы.