Народный праздник 30 ноября имеет название Григорий Зимоуказатель.

30 ноября церковь отмечает церковный праздник богослова и святителя Григория Чудотворца. Наши предки по этому дню определяли какой будет зима. Поэтому святой Григорий получил прозвище Зимоуказатель.

На Руси в этот день выпадало много снега. Наши предки радовались снегу и катались на санях. Кто укатится дальше всех, тот будет счастливым в следующем году. В этот день не стоит слушать новости и сплетни – все они будут пустыми.

Что нельзя делать 30 ноября

В этот день нельзя есть яблоки – это плохая примета. Нельзя примерять чужие украшения, особенно кольца. Не стоит слушать чужие советы или поучения. Они не принесут пользы.

Приметы погоды 30 ноября

Если муравьи построили высокие муравейники, то зима будет суровой.

Какая погода до обеда, такой будет первая половина зимы, а погода после обеда определит вторую половину.

Растущая луна в этот день предвещает морозы.

Автор: Екатерина Пулатова