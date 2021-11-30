нНародный праздник 30 ноября / фото УНИАН

30 ноября церковь отмечает церковный праздник богослова и святителя Григория Чудотворца. Наши предки по этому дню определяли какой будет зима. Поэтому святой Григорий получил прозвище Зимоуказатель. 

На Руси в этот день выпадало много снега. Наши предки радовались снегу и катались на санях. Кто укатится дальше всех, тот будет счастливым в следующем году. В этот день не стоит слушать новости и сплетни – все они будут пустыми.

Что нельзя делать 30 ноября

  1. В этот день нельзя есть яблоки – это плохая примета.
  2. Нельзя примерять чужие украшения, особенно кольца.
  3. Не стоит слушать чужие советы или поучения. Они не принесут пользы.

Приметы погоды 30 ноября

  • Если муравьи построили высокие муравейники, то зима будет суровой.
  • Какая погода до обеда, такой будет первая половина зимы, а погода после обеда определит вторую половину.
  • Растущая луна в этот день предвещает морозы.

Автор: Екатерина Пулатова