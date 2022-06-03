Какой православный праздник сегодня встречают христиане и какие традиции соблюдают - узнайте на УНИАН.

Святая царица Елена была матерью равноапостольного Константина и всячески помогала ему в христианских делах после того, как они вдвоем уверовали в Господа. В 326 году, будучи в преклонных летах, она отправилась странствовать - разрушала идольские капища, возводила храмы, читала проповеди и помогала нуждающимся. Скончалась около 80 лет от роду, мощи ее были признаны нетленными.

В честь памяти святой сегодня отмечается народный праздник 3 июня - Оленин день.

Православный праздник 3 июня - день памяти святого равноапостольного Константина

Царя Константина называют равноапостольным за его благие деяния для христианской церкви. Именно он, взойдя на престол, распространил православную веру и сделал ее господствующей в Риме в те времена, когда христиане были гонимы.

Произошло это после того, как он свергнул правителей в разных частях империи и занял их место, став единственным царем государства. Царь выбрал новую столицу - Константинополь и возвел там множество храмов. Христианам были возвращены все права и имущество, хотя сам Константин крещеным не был - он совершил обряд незадолго до смерти.

Приметы 3 июня

кукушка кукует - погода будет теплой;

град 3 июня - 3 декабря пойдет мелкий снег;

дождь с грозой - осень окажется дождливой и ветренной;

звезды мерцают - к ухудшению погоды.

Что сегодня нельзя делать

Согласно народным поверьям, в эту дату нельзя носить одежду темного цвета - к проблемам в жизни. Девушкам не стоит заплетать волосы в прическу - распущенные локоны укрепляют здоровье. Категорически запрещено поднимать с земли какие-либо предметы - 3 июня ведьмы и колдуны таким образом наводят порчу, а вы можете "забрать" ее на себя.

Что можно делать 3 июня

С этого дня можно приступать к посевам льна, поздней пшеницы, овса, яровой ржи, проса, гречихи. Также в этот день сажают огурцы. Люди молятся равноапостольной Елене о благополучии в доме и хорошем урожае. Провести этот день лучше в хорошем настроении, а одежду носить белого цвета, чтобы все неприятности обошли вас стороной.

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