Народный праздник 3 декабря известен под названиями День Прокла, День Григория Декаполита.

3 декабря христиане отмечают церковный праздник христианского сподвижника и аскета Григория Декаполита, а также константинопольского архиепископа Прокла. Наши предки в этот день проклинали нечисть, чтобы она не выходила на землю и не мешала людям.

В этот день читают заговоры и молитвы о защите от зависти, дурного глаза, предательства. С 3 декабря начинали ездить на санях и открывали катки. Поскользнуться и упасть на льду в эту дату считается хорошей приметой: такого человека ждет удача.

Что нельзя делать 3 декабря

В эту дату нельзя рубить деревья и дрова. Ребенка нельзя оставлять дома одного даже ненадолго. 3 декабря алкоголь сильно затуманивает голову, поэтому его лучше не пить.

Приметы погоды 3 декабря

Снегири и синицы поют – к вьюге.

Если ночью и утром идет снег, а днем осадков нет, то снег пролежит недолго.

Птицы сидят на самых верхушках деревьев – к потеплению.

Автор: Екатерина Пулатова