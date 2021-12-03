Народный праздник 3 декабря / фото ua.depositphotos.com
3 декабря христиане отмечают церковный праздник христианского сподвижника и аскета Григория Декаполита, а также константинопольского архиепископа Прокла. Наши предки в этот день проклинали нечисть, чтобы она не выходила на землю и не мешала людям.
В этот день читают заговоры и молитвы о защите от зависти, дурного глаза, предательства. С 3 декабря начинали ездить на санях и открывали катки. Поскользнуться и упасть на льду в эту дату считается хорошей приметой: такого человека ждет удача.
Что нельзя делать 3 декабря
- В эту дату нельзя рубить деревья и дрова.
- Ребенка нельзя оставлять дома одного даже ненадолго.
- 3 декабря алкоголь сильно затуманивает голову, поэтому его лучше не пить.
Приметы погоды 3 декабря
- Снегири и синицы поют – к вьюге.
- Если ночью и утром идет снег, а днем осадков нет, то снег пролежит недолго.
- Птицы сидят на самых верхушках деревьев – к потеплению.