Христиане отмечают церковный праздник 29 мая в честь преподобного Феодора Освященного. Наши предки считали, что в эту дату непременно нужно посеять жито. День считали крайним для посева зерновых.
В начале лета возобновлялась пора свадеб, а готовиться к ним начинали с дня Феодора. Невесты вышивали специальный праздничный рушник к свадьбе. А женихи делали ремонт в доме тестей.
Что нельзя делать 29 мая
- Влюбленным нельзя сегодня спать в одной кровати, иначе будут ссоры.
- Незамужней девушке нельзя ни с кем обсуждать возлюбленного, чтобы не навлечь беду.
- Неблагоприятный день для посадки малины и смородины, эти растения не приживутся.
Приметы погоды 29 мая
- Рябина зацвела - холодов больше не будет.
- Соловьи больше не поют - начинает созревать ячмень.
- Если летает много бабочек, то погода будет сухой, а если бабочек нет - пойдут дожди.
- Гром в этот день сулит хороший урожай зерновых и фруктов.