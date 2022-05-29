Народный праздник 29 мая известен под названием Федор Житник.

Христиане отмечают церковный праздник 29 мая в честь преподобного Феодора Освященного. Наши предки считали, что в эту дату непременно нужно посеять жито. День считали крайним для посева зерновых.

В начале лета возобновлялась пора свадеб, а готовиться к ним начинали с дня Феодора. Невесты вышивали специальный праздничный рушник к свадьбе. А женихи делали ремонт в доме тестей.

Что нельзя делать 29 мая

Влюбленным нельзя сегодня спать в одной кровати, иначе будут ссоры. Незамужней девушке нельзя ни с кем обсуждать возлюбленного, чтобы не навлечь беду. Неблагоприятный день для посадки малины и смородины, эти растения не приживутся.

Приметы погоды 29 мая

Рябина зацвела - холодов больше не будет.

Соловьи больше не поют - начинает созревать ячмень.

Если летает много бабочек, то погода будет сухой, а если бабочек нет - пойдут дожди.

Гром в этот день сулит хороший урожай зерновых и фруктов.

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