Что можно делать 29 мая и в какие народные приметы верить - узнайте в материале УНИАН.

Преподобный Феодор происходил из Египта, был сыном богатых и знатных родителей. Еще в отрочестве он понял, что иноческая пустынная жизнь ему близка, поэтому в 14 лет он отказался от всего мирского, покинул родительский дом и подвизался в монастыре. Позднее ушел в Тавеннскую обитель к святому Пахомию. Мать Феодора, узнав об этом, пришла к нему и просила вернуться домой. Феодор отказался, тогда его мать тоже осталась в святой обители. Вскоре к ним присоединился и второй сын. Феодор долго был наставником в монастыре, а скончался в 368 году.

В честь памяти святого сегодня отмечается народный праздник 29 мая - Федор Житник.

Православный праздник 29 мая 2022 - день памяти преподобного Ефрема

Святой Ефрем родился в 1412 году и в юных годах ушел из родительского дома. Подвизался в монастыре и стал иноком, а когда за ним пришли мать и отец, чтобы уговорить сына вернуться, он посоветовал им самим стать монахами.

Сам Ефрем, когда ему исполнилось 25, принял иноческий постриг, а чуть позднее удалился в уединенное место для подвигов и молитвы. Вскоре к нему стали приходить люди, и по просьбе их он основал священную обитель. Долго был в ней настоятелем и скончался в возрасте 80 лет.

Приметы 29 мая

черемуха отцвела - больше холодов не будет;

к этому дню не цветет рябина - осень будет сухой;

гремит гром 29 мая - к хорошему урожаю пшеницы;

солнце ярко светит в этот день - лето будет жарким.

Что сегодня нельзя делать

По народным поверьям, в эту дату нельзя пользоваться ложками, иначе навлечете беду. Также запрещено оставлять объедки, лучше доесть все, что присутствует на тарелке, а если не хочется, то остатки отдайте птицам или животным. Незамужним девушкам лучше не носить сегодня одежду красного цвета - будут проблемы в личной жизни.

Что можно делать 29 мая

Традиционное блюдо сегодня - гречневая, пшенная, манная или ячменная каша. В древности хозяйки готовили ее с маслом, читали над ней заговоры, а затем угощали родных, соседей и знакомых. В эту дату можно работать на огороде - любые действия с растениями и землей благоприятно скажутся на будущем урожае.

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