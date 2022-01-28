28 января христиане отмечают церковный праздник первого известного монаха Павла Фивейского. Наши предки считали эту дату переломом зимы. Этот день считался сложным и несчастливым, люди опасались порчи. Ведуны 28 января заглядывали в будущее и накладывали проклятия на людей по просьбе недоброжелателей.
Чтобы защитить себя от проклятий и порчи, нужно занести в дом веточку полыни или чертополоха. Растение также можно положить в детскую кроватку, чтобы с ребенком ничего не случилось. На Павлов день хозяйки пекли круглый пирог на кефире, а кусочек сдобы оставляли домовому.
По народным верованиям, этот день хорошо подходит для свадьбы и венчания. Маленьким детям в эту дату в кроватку кладут пучок льна, чтобы малыш был здоровым.
Что нельзя делать 28 января
- Не стоит выходить из дома без большой необходимости.
- Впускать незнакомцев в дом сегодня - не к добру.
- Неудачный день для новых дел и переезда.
Приметы погоды 28 января
- Северный ветер сегодня предвещает потепление.
- Звезды ярко блестят - к морозу и хорошему урожаю льна.
- Ветреная погода сегодня сулит сырой и дождливый год.
- Серые тучи - к холодным ночам.