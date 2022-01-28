Народный праздник 28 января имеет названия День ведунов, Павлов день.

28 января христиане отмечают церковный праздник первого известного монаха Павла Фивейского. Наши предки считали эту дату переломом зимы. Этот день считался сложным и несчастливым, люди опасались порчи. Ведуны 28 января заглядывали в будущее и накладывали проклятия на людей по просьбе недоброжелателей.

Чтобы защитить себя от проклятий и порчи, нужно занести в дом веточку полыни или чертополоха. Растение также можно положить в детскую кроватку, чтобы с ребенком ничего не случилось. На Павлов день хозяйки пекли круглый пирог на кефире, а кусочек сдобы оставляли домовому.

По народным верованиям, этот день хорошо подходит для свадьбы и венчания. Маленьким детям в эту дату в кроватку кладут пучок льна, чтобы малыш был здоровым.

Что нельзя делать 28 января

Не стоит выходить из дома без большой необходимости. Впускать незнакомцев в дом сегодня - не к добру. Неудачный день для новых дел и переезда.

Приметы погоды 28 января

Северный ветер сегодня предвещает потепление.

Звезды ярко блестят - к морозу и хорошему урожаю льна.

Ветреная погода сегодня сулит сырой и дождливый год.

Серые тучи - к холодным ночам.

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