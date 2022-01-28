Что можно делать 28 января и каким святым молиться о здравии - узнайте на УНИАН.

Павел родился в египетской стране Фиваиде, где и подвизался, повзрослев. Удалился в пустыню, нашел там пещеру возле ручья и прожил в одиночестве 91 год, никому, кроме Бога, не ведомый. Перед смертью Павел встретил Антония, который сам пришел к нему после видения. Святые долго беседовали, а затем Павел попросил Антония похоронить его.

Святой Павел умер во время молитвы, в возрасте 113 лет. Он не основал ни одной обители при жизни, но в память о нем его единомышленники сделали это. Кроме того, святой Павел считается отцом православного монашества.

В память о нем сегодня отмечается народный праздник 28 января - Павлов день.

Православный праздник 28 января - день памяти Иоанна Кущника

Иоанн происходил из богатой и знатной семьи, родился и жил в Константинополе. Получил прекрасное образование, любил читать духовные книги, изучая которые, выяснил, что все мирское ему чуждо.

Однажды Иоанн встретил инока из обители "Неусыпающих", попросил у родителей в подарок Священное Писание и тайно уплыл к монахам на корабле. После долгих уговоров Иоанна постригли в монахи, а он удивил всех своим строгим воздержанием и постоянной молитвой.

Читайте также28 января 2022 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьЧерез 6 лет дьявол одолел Иоанна и тот захотел домой. Из обители его отпустили, по дороге инок переоделся в нищего и не пошел в родительский дом, а поселился рядом в шалаше. Родители не узнали своего сына, но кормили со своего стола, думая, что добро, совершенное по отношению к незнакомому человеку, вернется их сыну.

Вскоре Иоанну явился Господь и предупредил его о скорой смерти. Святой открылся родителям, а затем умер в возрасте около 25 лет. Похоронили его на месте шалаша, где он жил, а затем там построили церковь.

Приметы 28 января

звездная ночь - год будет щедрым на урожай льна;

тучи идут с севера - скоро похолодает;

щебечут снегири - погода изменится;

воробьи сидят на деревьях, но не чирикают - будет снегопад.

Что сегодня нельзя делать

Православная церковь считает, что 28 января велики риски получить сглаз, поэтому из дома лучше никуда не выходить, а если придется, то надевать обереги. Также не стоит общаться с недругами, иначе случится затяжной конфликт. Согласно народным поверьям, именно сегодня колдуны и ведьмы передают свои знания ученикам, поэтому стоит быть осторожными с незнакомыми людьми.

Что можно делать 28 январ

Наши предки в этот день остерегались нечистой силы, поэтому неустанно молились, стучали по дереву и плевали через левое плечо. 28 января подходит для заботы о домашних животных и растениях, сегодня также можно проводить генеральную уборку в доме.

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