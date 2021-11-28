Народный праздник 28 ноября / фото pixabay.com
28 ноября христиане отмечают церковный праздник святых Гурия, Самона и Авиа. Святому Гурию молились об избавлении от зубной боли. 28 ноября принято ходить в баню и смывать с себя все болезни.
28 ноября начинается Рождественский пост. В этот период христиане не только отказывались от мяса, молочных продуктов и яиц, но старались не ссориться, не веселиться и никого не осуждать.
Святого Гурия считают покровителем лошадей. Чтобы конь всегда был здоровым, нужно купить в этот день мешок овса. Также нужно почистить стойло и поменять подковы.
Что нельзя делать 28 ноября
- Женщинам нельзя спорить и ссориться со свекровью.
- Нельзя обижать лошадей и кричать на них.
- Нельзя переедать и злоупотреблять алкоголем.
Приметы погоды 28 ноября
- Мокрый снег идет – к холодному и ненастному маю.
- Если снег выпал сегодня, то он пролежит до весны.
- Лошади громко ржут – к теплой и мягкой зиме.
- Ветреная погода сулит сильный ветер на День святого Николая (19 декабря).