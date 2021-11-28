Народный праздник 28 ноября получил названия Гурьев день, Гурий Морозный.

28 ноября христиане отмечают церковный праздник святых Гурия, Самона и Авиа. Святому Гурию молились об избавлении от зубной боли. 28 ноября принято ходить в баню и смывать с себя все болезни.

28 ноября начинается Рождественский пост. В этот период христиане не только отказывались от мяса, молочных продуктов и яиц, но старались не ссориться, не веселиться и никого не осуждать.

Святого Гурия считают покровителем лошадей. Чтобы конь всегда был здоровым, нужно купить в этот день мешок овса. Также нужно почистить стойло и поменять подковы.

Что нельзя делать 28 ноября

Женщинам нельзя спорить и ссориться со свекровью. Нельзя обижать лошадей и кричать на них. Нельзя переедать и злоупотреблять алкоголем.

Приметы погоды 28 ноября

Мокрый снег идет – к холодному и ненастному маю.

Если снег выпал сегодня, то он пролежит до весны.

Лошади громко ржут – к теплой и мягкой зиме.

Ветреная погода сулит сильный ветер на День святого Николая (19 декабря).

Автор: Екатерина Пулатова