Христиане отмечают церковный праздник 28 июня в честь пророка Амоса и мучеников Вита и Модеста. После этой даты уже не сеют зерно и овес, иначе культуры просто не успеют вырасти.
В этот день наши предки не выгоняли на пастбище коров, овец и другую скотину. Боялись, что если животное сегодня наестся травы, то его сильно раздует. День считается удачным для избавления от сорняков: если вывести их сегодня, то они надолго пропадут. С 28 июня начинают появляться комары.
Что нельзя делать 28 июня
- Наши предки считали, что в этот день нельзя устраивать свадьбы, большие праздники, гулянья, многолюдные застолья. Чрезмерное веселье сегодня привлекает несчастье.
- Нельзя отправляться в лес, особенно в одиночку, поскольку злые силы могут завести в чащу.
- Не нужно выбрасывать остатки пищи. Лучше их отдать животным.
- Неудачный день для гаданий, обрядов и ритуалов.
Приметы погоды 28 июня
- Сильные росы сулят плодородный год.
- Густой туман с утра - к дождям.
- Дождливый день сегодня вредит урожаю ржи.
- Кузнечики очень громко стрекочут - к дождю.
- Если собаки и кошки беспокойно себя ведут и не могут найти место, то скоро будет непогода.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Календарь праздников в июне 2022: что отмечаем и сколько отдыхаем
- Когда Ивана Купала в Украине 2022: дата, традиции и обычаи дня
- Петров пост 2022: дата, традиции, календарь питания и запреты