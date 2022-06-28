Народный праздник 28 июня / фото ua.depositphotos.com

Христиане отмечают церковный праздник 28 июня в честь пророка Амоса и мучеников Вита и Модеста. После этой даты уже не сеют зерно и овес, иначе культуры просто не успеют вырасти. 

В этот день наши предки не выгоняли на пастбище коров, овец и другую скотину. Боялись, что если животное сегодня наестся травы, то его сильно раздует. День считается удачным для избавления от сорняков: если вывести их сегодня, то они надолго пропадут. С 28 июня начинают появляться комары. 

Что нельзя делать 28 июня

  1. Наши предки считали, что в этот день нельзя устраивать свадьбы, большие праздники, гулянья, многолюдные застолья. Чрезмерное веселье сегодня привлекает несчастье.
  2. Нельзя отправляться в лес, особенно в одиночку, поскольку злые силы могут завести в чащу.
  3. Не нужно выбрасывать остатки пищи. Лучше их отдать животным.
  4. Неудачный день для гаданий, обрядов и ритуалов.

Приметы погоды 28 июня

  • Сильные росы сулят плодородный год.
  • Густой туман с утра - к дождям.
  • Дождливый день сегодня вредит урожаю ржи.
  • Кузнечики очень громко стрекочут - к дождю.
  • Если собаки и кошки беспокойно себя ведут и не могут найти место, то скоро будет непогода.

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