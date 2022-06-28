Какой православный праздник 28 июня отмечают верующие и что нужно делать в этот день - читайте в материале УНИАН.

Амос был обычным пастухом, но позже стал библейским пророком, жил в 850 году до н.э. Известно, что он был современником пророка Исайи и пророчествовал в Израильском царстве. Стал известен, благодаря своему пути утверждения евреями веры в единого Бога и отказа от идолопоклонничества. Обличал судей, чиновников и ростовщиков, записывал свои пророчества, которые вошли в Библию.

В календаре также в эту дату встречают народный праздник 28 июня - день Амоса и Фита.

Православный праздник 28 июня - день памяти преподобного Григория

Согласно преданиям, преподобный Григорий был учеником Стефана Махрищского. Сам Григорий жил близ Махры, отдал свою землю на благо монастыря и сам поступил в святую обитель. Когда святой Стефан захотел странствовать, то он забрал с собой и Григория. Святые ушли в глухие леса, нашли там уединенное место, воздвигли храм и поселились в нем. Пройдя долгий тяжелый путь в трудах и молитве на благо христианства, Григорий и Стефан были убиты татарами после нападения на обитель.

Приметы 28 июня

много росы утром - год будет плодородным;

облака желтого оттенка - на следующий день ожидайте дождь;

сильный густой туман - выпадут осадки;

дождь льет 28 июня - урожай жита окажется скудным.

Что сегодня нельзя делать

Согласно народным поверьям, этот день считается несчастливым - именно сегодня происходит множество пожаров, наводнений и стихийных бедствий. Лучше сегодня не веселиться и из дому не выходить без особой надобности. Также не рекомендуется ходить в лес, к реке или на луг - нечистая сила особенно активна в этих местах и может унести душу человека с собой.

Что можно делать 28 июня

Православные верующие в эту дату молятся святым о защите скота от падежа, о хорошем урожае и о семейном благополучии. Травники и знахари собирают растения, из которых варят лечебные настои. Считается, что для того, чтобы нейтрализовать плохую энергетику дня, 28 июня нужно провести вместе со своими близкими.

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