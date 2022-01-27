Народный праздник 27 января имеет названия Нина Преподобная, Нинин день.

27 января христиане отмечают церковный праздник грузинской святой преподобной Нины. Наши предки в эту дату кололи дрова, обходили скотину и убирали в хлеву. Святую Нину считают покровительницей домашнего скота. С животными в эту дату нужно ласково обращаться.

Особым почетом 27 января пользовались коровы. В этот день их кормили самым лучшим сеном. Тогда, по народным представлениям, будет хороший удой. Родители дарили дочери корову в приданое. Коровье молоко в эту дату считается целительным.

Чтобы исцелиться от головной боли и болезней, сегодня нужно выпить парное фермерское молоко. Рожденные 27 января люди очень творческие и талантливые, но ленивые.

Что нельзя делать 27 января

В эту дату нельзя обижать и резать на мясо животных. Нельзя рыбачить и охотиться. Запрещено ссорить с родными и друзьями. Стричь волосы - к несчастью.

Приметы погоды 27 января

Сильный ветер сегодня предвещает дождливый год.

Петух кричит с раннего утра - к потеплению.

Белые облака - к морозам.

Вороны громко каркают на метель.

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