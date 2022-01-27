Народный праздник 27 января / фото ua.depositphotos.com
27 января христиане отмечают церковный праздник грузинской святой преподобной Нины. Наши предки в эту дату кололи дрова, обходили скотину и убирали в хлеву. Святую Нину считают покровительницей домашнего скота. С животными в эту дату нужно ласково обращаться.
Особым почетом 27 января пользовались коровы. В этот день их кормили самым лучшим сеном. Тогда, по народным представлениям, будет хороший удой. Родители дарили дочери корову в приданое. Коровье молоко в эту дату считается целительным.
Чтобы исцелиться от головной боли и болезней, сегодня нужно выпить парное фермерское молоко. Рожденные 27 января люди очень творческие и талантливые, но ленивые.
Что нельзя делать 27 января
- В эту дату нельзя обижать и резать на мясо животных.
- Нельзя рыбачить и охотиться.
- Запрещено ссорить с родными и друзьями.
- Стричь волосы - к несчастью.
Приметы погоды 27 января
- Сильный ветер сегодня предвещает дождливый год.
- Петух кричит с раннего утра - к потеплению.
- Белые облака - к морозам.
- Вороны громко каркают на метель.