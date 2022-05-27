Народный праздник 27 мая имеет названия Сидор Огуречник, Сидор Бокогрей.

Христиане отмечают церковный праздник 27 мая в честь святого Исидора. Святого Сидора считали покровителем огурцов и северного ветра. Считалось, что к этой дате уже все птицы вернулись из зимовки.

В этот день наши предки сажали огурцы и сеяли лен. Удачное время для посадки огурцов определяли следующим образом: вывешивали вечером на улице мокрую тряпку и смотрели на неё утром. Если тряпка не высохла, то сеять огурцы ещё рано.

День благоприятный для лечения болезней живота. У беременных сегодня бывают легкие роды. Женщины в этот день умывались молоком, чтобы кожа была чистой и гладкой.

Что нельзя делать 27 мая

Нельзя ссориться и ругаться матом, категорически нельзя заниматься рукоприкладством. Нельзя возвращаться домой с половины пути. За столом не стоит обсуждать важные вопросы, иначе ваши планы разрушатся.

Приметы погоды 27 мая

Если погода хорошая, то урожай огурцов будет хороший.

Если утром холодно и пасмурно, а к вечеру прояснилось, то огурцы ещё рано сажать.

Ранние ласточки - к хорошей погоде.

Холодный день сегодня - к холодному лету.

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