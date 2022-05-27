Христиане отмечают церковный праздник 27 мая в честь святого Исидора. Святого Сидора считали покровителем огурцов и северного ветра. Считалось, что к этой дате уже все птицы вернулись из зимовки.
В этот день наши предки сажали огурцы и сеяли лен. Удачное время для посадки огурцов определяли следующим образом: вывешивали вечером на улице мокрую тряпку и смотрели на неё утром. Если тряпка не высохла, то сеять огурцы ещё рано.
День благоприятный для лечения болезней живота. У беременных сегодня бывают легкие роды. Женщины в этот день умывались молоком, чтобы кожа была чистой и гладкой.
Что нельзя делать 27 мая
- Нельзя ссориться и ругаться матом, категорически нельзя заниматься рукоприкладством.
- Нельзя возвращаться домой с половины пути.
- За столом не стоит обсуждать важные вопросы, иначе ваши планы разрушатся.
Приметы погоды 27 мая
- Если погода хорошая, то урожай огурцов будет хороший.
- Если утром холодно и пасмурно, а к вечеру прояснилось, то огурцы ещё рано сажать.
- Ранние ласточки - к хорошей погоде.
- Холодный день сегодня - к холодному лету.