Какой православный праздник сегодня отмечают верующие - узнайте в материале УНИАН.

Мученик Исидор жил во времена правления императора Декия и был воином на острове Хиосе. Во времена идолопоклонничества он отказался приносить жертвы богам и подвергся страшным мучениям. В конце ему отрезали язык, но это обстоятельство не помешало Исидору прославлять Христа. Мученик скончался после того, как ему отсекли голову.

В честь памяти святого сегодня отмечается народный праздник 27 мая - Сидор Бокогрей.

Православный праздник 27 мая - день памяти мученика Максима

Максим так же, как и Исидор, жил при императоре Декии в III веке. Активно проповедовал христианство и многих людей обратил к Господу. Боролся с язычеством, обличал в ереси идолопоклонников. Когда язычники при нем хотели принести в дар богам человеческую жертву, он выступил против. За это был казнен и насмерть побит камнями.

Приметы 27 мая

слышно пение перепела - к хорошей погоде;

прилетело мало ласточек или их нет совсем - холода продлятся еще долго;

холодное и пасмурное утро - урожай огурцов будет плохим;

красный закат с облаками - к дождливой погоде.

Сон в ночь с 26 на 27 мая расскажет о том, как вам добиться желаемых целей в будущем.

Что сегодня нельзя делать

Эта дата особенно важна для торговцев - нельзя спорить и ругаться с покупателями, обманывать их в весе товара или в стоимости. Особенно это касается продавцов овощей и фруктов. Если вы нарушите запрет, то ваша продукция пропадет, а вы понесете убытки. Народные поверья рекомендуют не носить сегодня одну и ту же одежду весь день - нужно переодеться хотя бы один раз, иначе можно навлечь нищету.

Что можно делать 27 мая

Народное название праздника - Сидор Огуречник. Именно в эту дату славяне высаживали рассаду огурцов в открытый грунт. Сегодня также можно провести обряд на богатство - нужно найти прошлогодний лопух, собрать с него семена и бросить их правой рукой через левое плечо.

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