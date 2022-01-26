Народный праздник 26 января / фото ua.depositphotos.com
26 января отмечается церковный праздник Ерёмин день, названный в честь мучеников Ермилы и Стратоника Сингидонских. В день Еремея наши предки почитали мелких питомцев - кошек и собак. Их баловали вкусной едой и не ругали в этот день.
В Еремин день больного человека нужно положить на место, где любит спать кошка. Так он быстрее выздоровеет. Также кошке нужно позволить поспать в детской колыбели, чтобы ребенок крепко спал и был послушным. Но спать ночью рядом с котом 26 января - плохая примета.
Что нельзя делать 26 января
- Нельзя ругать и бить кошек и собак.
- Спать рядом с кошкой - к потере рассудка.
- Нельзя кормить кота горохом или бобами, иначе в доме будет беда.
- 26 января не стоит венчаться и играть свадьбу. Такой брак будет несчастливым.
Приметы погоды 26 января
- Птицы вьются возле окон - к ранней весне.
- Если кошка заснула на подоконнике, то скоро потеплеет.
- Собака свернулась калачиком во сне - к морозам.
- Если кошка скребет когтями пол, то будет метель.
- Снежный покров ровный - к ранней весне, а если волнистый, то весна будет поздней.