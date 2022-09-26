Народный праздник 26 сентября известен под названиями Корнилье, Корнилий, Корнилов день.

Христиане отмечают церковный праздник 26 сентября в честь римского святого мученика Корнилия. К этому дню наши предки приурочивали сбор картофеля, моркови, редьки и хрена. К этой дате окончательно убирали все корневые овощи. Наши предки опасались, что после этого дня овощи сгниют.

Главным овощем этого дня была редька. Её широко употребляли на Руси и добавляли во все блюда до появления картофеля. Редька является очень полезным и ценным корнеплодом с антибактериальными свойствами, и за это её ценили наши предки.

Дата 26 сентября считается удачной для разведения и покупки домашнего скота и птиц. Считается, что если купить животных в этот день, то у них будет крепкое здоровье и хорошее потомство.

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Что нельзя делать 26 сентября

В этот день не стоит свататься, венчаться и играть свадьбу, иначе брак будет сложным. Нельзя гадать с зеркалом в этот день, иначе может случиться беда. Молодоженам нельзя спорить и ссориться, а также врать друг другу, иначе вся семейная жизнь будет скандальной. Нельзя оставлять корнеплоды на огороде после этой даты, чтобы они не сгнили в земле.

Приметы погоды 26 сентября

Если редька хорошо уродила, то зима будет морозной.

Красные облака ночью сулят сильный ветер.

Если все грачи улетели на юг, то зима будет ранней.

Если куры начали линять, то зима будет теплой.

Рыбалка плохо идет - к морозной зиме.

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