Христиане отмечают церковный праздник 26 сентября в честь римского святого мученика Корнилия. К этому дню наши предки приурочивали сбор картофеля, моркови, редьки и хрена. К этой дате окончательно убирали все корневые овощи. Наши предки опасались, что после этого дня овощи сгниют.
Главным овощем этого дня была редька. Её широко употребляли на Руси и добавляли во все блюда до появления картофеля. Редька является очень полезным и ценным корнеплодом с антибактериальными свойствами, и за это её ценили наши предки.
Дата 26 сентября считается удачной для разведения и покупки домашнего скота и птиц. Считается, что если купить животных в этот день, то у них будет крепкое здоровье и хорошее потомство.
Что нельзя делать 26 сентября
- В этот день не стоит свататься, венчаться и играть свадьбу, иначе брак будет сложным.
- Нельзя гадать с зеркалом в этот день, иначе может случиться беда.
- Молодоженам нельзя спорить и ссориться, а также врать друг другу, иначе вся семейная жизнь будет скандальной.
- Нельзя оставлять корнеплоды на огороде после этой даты, чтобы они не сгнили в земле.
Приметы погоды 26 сентября
- Если редька хорошо уродила, то зима будет морозной.
- Красные облака ночью сулят сильный ветер.
- Если все грачи улетели на юг, то зима будет ранней.
- Если куры начали линять, то зима будет теплой.
- Рыбалка плохо идет - к морозной зиме.