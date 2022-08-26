Народный праздник 26 августа известен под названиями Тихон Страстной, Максим Исповедник.

Христиане отмечают церковный праздник 26 августа в честь христианского монаха Максима Исповедника и епископа Тихона Задонского. Также в этот день верующие чтят Страстную икону Богоматери. Этой иконе молятся о защите от пожаров, стихийных бедствий и болезней, а также об исцелении людей с психическими заболеваниями.

Этот день обычно бывает прохладным и туманным. На земле уже лежит много бурых листьев, а ночи становятся заметно холоднее. День очень удачный для сбора грибов и для приготовления консервации на зиму - заготовки в эту дату получаются особенно вкусными.

Наши предки 26 августа проводили за уборкой в сараях и погребах. В Тихонов день в старину читали заговоры над сеном и кропили его святой водой, чтобы оно пролежало до следующей весны. Также к сену добавляли свежую соль для защиты от порчи.

Что нельзя делать 26 августа

В этот день нельзя дарить и принимать в подарок полотенца - это дурная примета. В этот день не стоит вспоминать старые обиды и упрекать близких в давних проступках. В этот день не стоит работать с растениями в саду или в огороде - такая работа не принесет пользы.

Приметы погоды 26 августа

Если сова ухает всю ночь, то скоро погода поменяется.

Летучих мышей видно днем - к скорым заморозкам.

Густой утренний туман означает, что в лесу уже много грибов.

Красноватая луна сулит мокрую погоду.

Если погода на Тихона безветренная, то в следующие несколько дней наоборот будет очень ветрено.

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