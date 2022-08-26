Христиане отмечают церковный праздник 26 августа в честь христианского монаха Максима Исповедника и епископа Тихона Задонского. Также в этот день верующие чтят Страстную икону Богоматери. Этой иконе молятся о защите от пожаров, стихийных бедствий и болезней, а также об исцелении людей с психическими заболеваниями.
Этот день обычно бывает прохладным и туманным. На земле уже лежит много бурых листьев, а ночи становятся заметно холоднее. День очень удачный для сбора грибов и для приготовления консервации на зиму - заготовки в эту дату получаются особенно вкусными.
Наши предки 26 августа проводили за уборкой в сараях и погребах. В Тихонов день в старину читали заговоры над сеном и кропили его святой водой, чтобы оно пролежало до следующей весны. Также к сену добавляли свежую соль для защиты от порчи.
Что нельзя делать 26 августа
- В этот день нельзя дарить и принимать в подарок полотенца - это дурная примета.
- В этот день не стоит вспоминать старые обиды и упрекать близких в давних проступках.
- В этот день не стоит работать с растениями в саду или в огороде - такая работа не принесет пользы.
Приметы погоды 26 августа
- Если сова ухает всю ночь, то скоро погода поменяется.
- Летучих мышей видно днем - к скорым заморозкам.
- Густой утренний туман означает, что в лесу уже много грибов.
- Красноватая луна сулит мокрую погоду.
- Если погода на Тихона безветренная, то в следующие несколько дней наоборот будет очень ветрено.