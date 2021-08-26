Христиане сегодня вспоминают три важных события

Святитель Тихон был из Новгородской губернии. Окончил духовное училище, был принят в семинарию, затем остался там преподавать греческий язык, риторику и философию. В 34 года принял постриг с именем Тихон. В 1759 году переведен в Тверскую епархию, там возведен в сан архимандрита. С 1762 года стал епископом Кексгольмским и Ладожским. К 1769 году попросил увольнения по состоянию здоровья и поселился в Задонском монастыре, там жил до конца своих дней. Мощи Тихона были обретены нетленными.

В честь святого сегодня отмечается народный праздник 26 августа - Тихон Страстной.

Какой сегодня церковный праздник - день памяти мученика Ипполита

Читайте такжеИменинники 26 августа: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенкаМужчина был смотрителем за темницами в Риме. Однажды правитель Декий приказал ему мучить святого Лаврентия. Тот стал исповедоваться, а Ипполит, услышав это, уверовал во Христа, затем похоронил Лаврентия по христианскому обычаю.

Декий узнал об этом, вызвал к себе Ипполита и долго мучил его, заставляя признать языческих богов. Мученик продолжал прославлять Христа, в этом его поддерживали единомышленники и кормилица Конкордия. Ипполита привязали к лошадям и повезли через весь город, так он и скончался. Тело Конкордии бросили в нечистое место. Мощи их обоих сейчас хранятся в Риме.

Праздник 26 августа - день памяти Страстной иконы Пресвятой Богородицы

В 1641 году икона явилась женщине, которая жила в Нижегородской губернии. Икону перенесли в Москву, где у Тверских ворот построили церковь, а позже - монастырь. Страстной икона называется, потому что по бокам изображены два ангела с орудиями страстей Христовых.

Приметы 26 августа

густой туман над лесом - к хорошему урожаю грибов;

слышно ночью уханье совы - к переменам погоды;

дождь, а после него - туман - к плохой погоде;

листья пожелтели - к заморозкам.

Что сегодня нельзя делать

врать и обманывать, иначе будут неприятные последствия;

работать на земле - это принесет вред урожаю;

сквернословить и поддаваться зависти;

ходить в лес за грибами.

Что можно делать 26 августа

Наши предки в этот день убирали в доме, проветривали сараи и погреба - готовили помещения к заготовкам на зиму. Читали заговоры на сено, развешивали по углам хранилища пучки из полыни и чертополоха, дымом окуривали помещения.

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Автор: Кристина Кащавцева