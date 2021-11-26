26 ноября народный праздник / фото УНИАН
26 ноября церковь отмечается православный праздник архиепископа Иоанна Златоуста. Этот день считается удачным для поездок и путешествий. 26 ноября нужно выехать на природу на целый или хотя бы прогуляться в лесу – так человек обретет счастье и гармонию.
Один из обычаев этого дня связан с пельменями. Вечером в Иванов день вся семья вручную лепила пельмени и потом съедала за ужином. Остаток пельменей замораживали.
В этот день обычно дует сильный ветер. Крестьяне укрепляли крыши и теплицы, чтобы ветер их не разрушил. В эту дату читают заговор для детей с нарушением речи.
Что нельзя делать 26 ноября
- Святой Иоанн Златоуст осуждает обманщиков, поэтому в этот день категорически нельзя поступать нечестно.
- Кто будет ругаться и ссориться в этот день – у того Бог молитв не услышит.
- В этот день нельзя носить деньги в кармане, иначе в кошельке будет пусто.
Приметы погоды 26 ноября
- Снег или дождь сегодня сулят хороший урожай в следующем году.
- Вороны громко каркают – к скорой оттепели.
- Иней на деревьях предвещает мороз.
- Звезды ярко сверкают на небе – к снегопаду и похолоданию.