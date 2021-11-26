Народный праздник 26 ноября получил названия Иван Златоуст, Иванов день.

26 ноября церковь отмечается православный праздник архиепископа Иоанна Златоуста. Этот день считается удачным для поездок и путешествий. 26 ноября нужно выехать на природу на целый или хотя бы прогуляться в лесу – так человек обретет счастье и гармонию.

Один из обычаев этого дня связан с пельменями. Вечером в Иванов день вся семья вручную лепила пельмени и потом съедала за ужином. Остаток пельменей замораживали.

В этот день обычно дует сильный ветер. Крестьяне укрепляли крыши и теплицы, чтобы ветер их не разрушил. В эту дату читают заговор для детей с нарушением речи.

Что нельзя делать 26 ноября

Святой Иоанн Златоуст осуждает обманщиков, поэтому в этот день категорически нельзя поступать нечестно. Кто будет ругаться и ссориться в этот день – у того Бог молитв не услышит. В этот день нельзя носить деньги в кармане, иначе в кошельке будет пусто.

Приметы погоды 26 ноября

Снег или дождь сегодня сулят хороший урожай в следующем году.

Вороны громко каркают – к скорой оттепели.

Иней на деревьях предвещает мороз.

Звезды ярко сверкают на небе – к снегопаду и похолоданию.

Автор: Екатерина Пулатова