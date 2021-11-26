Какой православный праздник 26 ноября отмечают верующие - читайте на УНИАН.

Иоанн Златоуст родился в 344-345 году в Сирии, происходил из знатной и богатой семьи. Рано лишился отца, воспитывался матерью. Повзрослев, стал адвокатом и быстро обрел славу благодаря своему красноречию. Затем оставил службу, в 25 лет крестился и через три года был определен чтецом Антиохийской церкви. Еще через 4 года стал монахом, удалился в пустыню и вел строгую отшельническую жизнь. В 379 году был возведен в сан архиепископа.

Святой считается величайшим проповедником восточной церкви. К нему относились по-разному: одни люди внимали его речам, именно за это он получил прозвище "Златоуст". Другие, наоборот, гневались на святого за его излишнюю прямолинейность и остроту высказываний.

В честь памяти Иоанна Златоуста сегодня отмечается народный праздник 26 ноября - Осенние зяби.

Православный праздник 26 ноября - день памяти святых мучеников

Читайте также26 ноября 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьМученики Антонин, Никифор, Герман и Манефа пострадали во времена гонения на христиан в 308 году в Кесарии Палестинской. Святой Антонин был пресвитером, он вместе с Никифором и Германом пошел к правителю города и сказал ему, чтобы тот перестал поклоняться идолам и понял, что нет никакого другого Бога, кроме Христа.

За такую дерзость мучеников даже не пытали, а сразу повели на казнь. На суд их сопровождала некая Манефа, которую за поддержку христиан долго пытали, а затем сожгли.

Приметы 26 ноября

днем снегопад - к вечеру будет мороз;

осадки 26 ноября - следующий год будет урожайным;

ваше имя начинается на букву "И" - сегодня ждите удачи;

сильный ветер днем, который к вечеру затихает - скоро испортится погода.

Что сегодня нельзя делать

В этот день православная церковь запрещает много работать и перетруждаться. Так же, как и в любой другой церковный праздник, не рекомендуется ругаться и обижаться. Лучше не давать денег взаймы - будет конфликт с тем человеком.

Что можно делать 26 ноября

Наши предки в этот день водили своих детей к знахарям, чтобы вылечить болезни. Кроме того, славяне верили, что мороз - это злое божество Зюзя, которое превращает в глыбу каждого, кто прикасается к его посоху. Пращуры молились Зюзе о том, чтобы он не морозил землю и не обижал людей. Православные верующие 26 ноября читали молитвы Иоанну Златоусту, желая получить защиту от мошенников и лжецов.

Кроме того, 26 ноября начиналась пельменная пора. Хозяйки лепили пельмени с разными начинками, приглашали друзей и соседей, чтобы вместе отведать угощение. Остальные пельмени ссыпали в мешки и хранили на улице, так как в старину 26 ноября уже были сильные морозы.

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Автор: Кристина Кащавцева